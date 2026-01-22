Инвалида-колясочника приговорили к сроку за комментарий о Путине

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 58-летнего жителя Ижевска Александра Кричевского к 5,5 годам колонии общего режима по статье о призывах к терроризму. Об этом сообщает SotaVision. Прокуратура просила приговорить Кричевского к 6 годам колонии.

Кричевский по состоянию здоровья передвигается на инвалидной коляске. Из-за воспалений в костном мозге и проблем с почками он имел статус инвалида первой группы. Оказавшись в СИЗО, он не смог продлить инвалидность и сейчас формально лишен этого статуса.

Уголовное дело против Кричевского возбудили из-за комментария, который тот оставил в чате канала чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова 11 сентября 2024 года. Он писал о необходимости "уничтожить тьму" и о том, что "враг у нас один - Путин и его фсбшная клика". Прямых призывов к насилию в тексте не было.

Обвинение, однако, посчитало, что в тексте Кричевского есть "побуждение к посягательству на жизнь президента РФ и побуждение к совершению террористической деятельности в отношении сотрудников ФСБ России".

Как сообщает "Медиазона", Кричевский вину не признал. В суде он сказал, что не призывал "ни к какому физическому уничтожению" президента и сотрудников ФСБ, а говорил только, что "тьму надо уничтожить". Он также заявил, что против терроризма, поскольку "Убийство и запугивание невинных людей не приводит к результату".