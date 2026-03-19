Иран нанёс удар по НПЗ в Хайфе на севере Израиля

Иран в четверг нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе на севере Израиля. По сообщениям израильских СМИ и очевидцев, на территории завода возник пожар, в Хайфе начались перебои со светом.

Представители властей впоследствии сообщили о незначительном ущербе и отсутствии пострадавших. Сообщается, что на территории завода упали обломки сбитой ракеты.

18 марта Израиль - впервые с начала нынешней американо-израильской операции против Ирана - нанёс удар по объектам иранской газовой инфраструктуры, в частности месторождению Южный Парс. Иран в ответ начал наносить удары по энергетическим объектам стран региона, в том числе Катара и Саудовской Аравии.

Иран атаковал объекты комплекса Рас‑Лаффан в Катаре, которым управляет катарская государственная компания QatarEnergy, вечером 18 марта и утром следующего дня. Об этом сообщило министерство обороны Катара. По данным ведомства, иранские военные запустили по промышленному центру баллистические ракеты.

В QatarEnergy заявили, что ракетный обстрел 18 марта привел к "значительным повреждениям" завода Pearl GTL. Рано утром 19 марта атаке подверглись несколько заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). В результате ударов возникли крупные пожары. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает "Настоящее Время".

Как сообщает Reuters со ссылкой на главу QatarEnergy, иранские удары вывели из строя 17% всех мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа, что может привести к годовым потерям до 20 миллиардов долларов и поставить под угрозу поставки СПГ в Европу и Азию. "Даже в самых страшных снах я не мог себе представить, что Катар подвергнется подобной атаке, в особенности со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан", - сказал Саад аль-Кааби. Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что иранские удары стали доказательством того, что Тегеран атакует не только американские объекты в регионе.

События последних суток привели к очередному резкому росту цен на энергоносители на мировых рынках.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил Тегеран о серьезных последствиях, если тот вновь нанесёт удары по Катару. При этом Трамп заявил, что "США ничего не знали об ударе [по газовому месторожению Южный Парс], и Катар никоим образом не был к нему причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдёт". В случае, если Иран вновь будет атаковать Катар, США, с помощью или без помощи Израиля, "уничтожат всё месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел", - написал Трамп. При этом он отметил, что Израиль более не должен наносить удары по Южному Парсу.