НПЗ в Кувейте и Саудовской Аравии атакованы вслед за Катаром

Ряд стран Персидского залива сообщили в четверг об атаках беспилотников на их объекты энергетической отрасли после израильского удара днём ранее по иранскому газовому месторождению Южный Парс, что стало серьезной эскалацией войны Ирана с Соединенными Штатами и Израилем.

Источник в нефтяной отрасли сообщил Reuters об ударе беспилотника по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря. Собеседник агентства при этом отметил, что последствия воздушной атаки оказались минимальными.

Предприятие SAMREF, совместно принадлежащее Saudi Aramco и ExxonMobil, перерабатывает около 400 тысяч баррелей нефти в сутки и является одним из ключевых экспортно-ориентированных НПЗ саудовского королевства.

В Кувейте нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corporation заявила в четверг о небольшом пожаре после поражения беспилотником одного из эксплуатационных блоков нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмади.

Помимо этого британское военно-морское агентство морской безопасности (UKMTO) сообщило в четверг о попадании снаряда в судно вблизи Рас-Лаффана, главного промышленного комплекса Катара по производству сжиженного природного газа. Ранее в четверг катарские власти заявили, что промышленная зона подверглась новому обстрелу "баллистическими ракетами" из Ирана, что привело к повреждениям и пожару. Позже Министерство внутренних дел Катара сообщило, что все пожары на объектах в Рас-Лаффане взяты под контроль.

Корпус стражей исламской революции Ирана в среду выпустил предупреждение об эвакуации нескольких нефтяных объектов в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, включая SAMREF, в связи с израильским ударом по Южному Парсу. Вечером того же дня Иран нанёс первый ракетный удар по Рас-Лаффану, где расположены ключевые мощности компании QatarEnergy.

Эр-Рияд призвал Тегеран прекратить атаки на соседние государства. Нападения Ирана на своих соседей будут иметь последствия, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан после переговоров с министрами иностранных дел арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

С начала американо-израильской военной операции 28 февраля против Ирана, иранские силы неоднократно атаковали Саудовскую Аравию и государства Персидского залива ракетами и беспилотниками. Целями ударов, по сообщениям властей этих стран, становились жилые районы и гражданская инфраструктура, включая нефтяные объекты, аэропорты, жилые здания и дипломатические представительства.

Президент США Дональд Трамп после иранского ракетного удара по объектам QatarEnergy в среду предупредил Тегеран, что в случае новой атаки "США, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел".