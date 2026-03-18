Иран подтвердил гибель Али Лариджани

Иранские власти подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он считался одним из самых влиятельных людей в Иране.

Вместе с Лариджани погибли его сын Мортеза, его заместитель Алиреза Беят и несколько телохранителей, говорится в заявлении Секретариата Высшего совета национальной безопасности, опубликованном поздно вечером 17 марта.

О гибели Лариджани в результате израильской атаки утром в тот день сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. СМИ писали, что израильские военные ударили по одной из его конспиративных квартир в Тегеране, где он находился со своим сыном. "У него не было шансов выжить после такого удара", – рассказал собеседник израильского 12-го канала.

Журналистка Кристиан Аманпур со ссылкой на источник пишет, что Али Лариджани по состоянию на сентябрь 2025 года был для США и Израиля наиболее предпочтительным кандидатом на переходный период в случае смены власти в Иране. Однако ситуация, по ее словам, изменилась в начале февраля из-за того, что Лариджани настаивал на подавлении протестов, занял ведущую позицию в критике США и Израиля, а также взял на себя ключевую роль в разработке стратегии силовых действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в частности, против государств Персидского залива.

КСИР ранее также подтвердил смерть командира добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамрезы Сулеймани.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, повреждены военные объекты и нефтехранилища. В ответ Иран наносит удары по военным базам США и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива, а также заблокировал движение судов в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Утром 17 марта Иран атаковал посольство США в Багдаде. По данным Reuters, по территории дипмиссии были запущены ракеты и не менее пяти дронов. Система ПВО перехватила два из них, один из дронов упал на территории посольства, в результате чего произошёл пожар. 18 марта, по данным медиа, Иран снова атаковал район, где расположено американское посольство.