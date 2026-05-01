Иран представил Пакистану новый план переговоров с США

Власти Ирана передали новое предложение по переговорам с США посредникам из Пакистана, собщает государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Сообщается, что предложение было передано вечером 30 апреля. В чем оно состоит, неизвестно. По данным The Guardian, предполагается, что план сосредоточен на прекращении военных действий и вновь открытии Ормузского пролива, при этом подробные переговоры по иранской ядерной программе откладываются на более поздний этап.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в интервью, что "прекращение войны и прочный мир" остаются главными приоритетами Тегерана в любых переговорах с США.

По данным СBS, посредники передали предложение США. Пакистанские дипломаты в разговоре с журналистами выразили оптимизм, отметив, что новое предложение может приблизить мирное урегулирование.

На фоне обсуждения нового предложения Ирана немного снизились мировые цены на нефть, "фондовые рынки сохраняют позитивный настрой", отмечает медиа.

В Белом доме комментировать новый план переговоров отказались. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что Белый дом не разглашает подробности частных дипломатических переговоров.

В конце апреля высокопоставленный американский чиновник рассказал Радио Свобода, что президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство последним предложением Тегерана по условиям завершения войны. Сообщалось, что оно предполагает снятие Соединенными Штатами блокады иранского побережья в Ормузском проливе и перенос переговоров по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. В Тегеране не комментировали существование нового плана.

Перемирие, продленное Трампом, продолжает действовать. Сам Трамп 28 апреля заявил, что Тегеран хочет, чтобы Вашингтон "как можно скорее открыл Ормузский пролив.

11 апреля в столице Пакистана Исламабаде состоялись американо-иранские переговоры, по итогам которых вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что они были "содержательными", но Иран не согласился на ключевые требования США относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Планировавшийся впоследствии второй раунд переговоров до сих пор не состоялся.





