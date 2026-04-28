Источник: Трамп недоволен новым предложением иранской стороны

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство последним предложением Тегерана по условиям завершения войны. Такая реакция связана главным образом с тем, что переданная инициатива не затрагивает сложные аспекты иранской ядерной программы, рассказал в интервью нашей медиакорпорации высокопоставленный американский чиновник.

По словам собеседника Радио Свободная Европа, позиция нынешней американской администрации остаётся неизменной: любой дипломатический прорыв должен включать строгий контроль и ограничения на обогащение урана.

Ранее 27 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Дональд Трамп обсудил со своими главными советниками по вопросам безопасности новое иранское предложение по урегулированию военного конфликта, в котором сейчас действует временный режим прекращения огня.

В самом Тегеране пока не подтвердили существование нового плана, о котором сообщало издание Axios. Оно ссылалось на три источника, включая чиновника администрации США. Издание писало, что Иран предложил новый вариант прекращения конфликта, который предполагает снятие Соединенными Штатами блокады иранского побережья в Ормузском проливе и перенос переговоров по ядерной программе Тегерана на более поздний этап.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник телеканалу Fox News, что ядерный вопрос является центральным в урегулировании нынешней напряженности. Так Рубио прокомментировал сообщения о том, что Тегеран пытается затянуть обсуждения своей ядерной программы. "Ядерный вопрос - это та причина, по которой мы вообще оказались в этой ситуации", — подчеркнул Рубио.

В беседе Марко Рубио также сказал, что факт существование в Иране радикального руководства уже вызывает опасения, но более широкая проблема заключается в стремлении иранских властей расширить своё влияние за пределы границ страны. Рубио указал на потенциальные последствия, если эти цели Тегерана будут сочетаться с ядерным оружием. "Они стремятся не просто к доминированию в Иране, они стремятся к доминированию в регионе", - подчеркнул госсекретарь.

Тегеран категорически отрицает обвинения в попытках разработать ядерное оружие. Одновременно иранские власти не идут на требования не обогащать уран выше уровней, необходимых для гражданских ядерных целей.

Находящийся на этой неделе с поездкой в России министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность Москве, как он сказал, за "поддержку и солидарность" во время войны Исламской республики с Израилем и Соединенными Штатами и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Рад возможности взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне, поскольку регион находится в состоянии серьезных перемен", - написал Арагчи на платформе X. Он добавил, что последние события "подтвердили глубину и прочность стратегического партнерства" Ирана и России. Свой пост Арагчи сопроводил снимками с президентом России Владимиром Путиным и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В настоящий момент в войне продолжает действовать перемирие, продленное президентом США Дональдом Трампом без указания конкретного срока его завершения. 26 апреля в интервью Fox News Трамп обозначил, что хочет продолжить блокаду Ирана, как пишет Axios, "надеясь, что это заставит Тегеран уступить в течение следующих нескольких недель".

11 апреля в столице Пакистана Исламабаде состоялись американо-иранские переговоры, по итогам которых вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что они были "содержательными", но Иран не согласился на ключевые требования США относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Планировавшийся впоследствии второй раунд переговоров до сих пор не состоялся.





