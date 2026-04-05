Иран разрешил Ираку проход через Ормузский пролив

Иранские военные заявили, что ограничения на судоходство в Ормузском проливе не распространяются на Ирак, который является крупным производителем нефти.

"Братский Ирак освобожден от любых ограничений, которые мы ввели в Ормузском проливе", – говорится в заявлении.

Как отмечает Bloomberg, это решение может позволить вывести на рынок до трех миллионов баррелей иракской нефти в день. При этом иракский чиновник заявил агентству, что практический эффект будет зависеть от того, захотят ли судоходные заходить в пролив в условиях сохраняющихся рисков.

Пока не ясно, будет ли это исключение распространяться на всю иракскую нефть или только на танкеры, которые ходят под флагом страны. Также не ясно, как это будет реализовано.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК – после Саудовской Аравии.

С начала операции США и Израиля против Ирана ключевые производители нефти в Персидском заливе были вынуждены резко сократить добычу сырой нефти, поскольку основной экспортный маршрут оказался закрыт. Как пишет Bloomberg, в марте экспорт иракской нефти сократился примерно на 97% по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 99 тысяч баррелей в сутки.