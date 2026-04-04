Трамп: у Ирана осталось 48 часов, чтобы заключить "сделку"

Президент США Дональд Трамп в субботу напомнил о своём ультиматуме Ирану, потребовав от него в течение 48 часов заключить "сделку" с США или открыть Ормузский пролив для свободного судоходства. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пригрозив Ирану, что на него "обрушится весь ад", если он не пойдёт навстречу требованиям США. "Слава Богу!" - завершил Трамп свой пост, написанный в пасхальную субботу.

Трамп напомнил о том, что ранее давал Ирану 10 дней, и теперь "время истекает".

В ночь на 22 марта Трамп впервые выдвинул ультиматум Ирану, дав ему 48 часов на то, чтобы он полностью и без ограничений разблокировал Ормузский пролив для судоходства. Если этого не произойдёт, то, как написал Трамп тогда в Truth Social, американские военные начнут наносить удары по иранским электростанциям, "начиная с крупнейшей".

На следующий день президент США сообщил, что Иран вступил в переговоры, и дал Тегерану дополнительно 5 дней. Впоследствии срок был снова смещён. Трамп, с одной стороны, говорил, что переговоры продвигаются хорошо, и иранские представители хотят "заключить сделку", с другой стороны - предупреждал Иран о последствиях, если "сделки" не будет.

Иранские власти официально отрицают сам факт переговоров, признавая при этом, что стороны обмениваются посланиями через посредников, в первую очередь Пакистан и Турцию. В Тегеране не считают это переговорами. Там подчёркивают, что не согласны на нынешние требования США, выдвигают встречные требования, а также заявляют, что в случае удара по электростанциям выведут из строя объекты энергетики в странах Персидского залива, сотрудничающих с США.

Последнее заявление Трампа Иран пока не комментировал.

Накануне над Ираном был сбит американский истребитель F-15E - впервые за время войны. Продолжаются поиски одного из пилотов, второй был спасён. Израиль и США продолжают удары по Ирану, а Иран - по странам региона.

Иран фактически перекрыл движение судов через Ормузский пролив после начала ударов США и Израиля по стране 28 февраля. Со ссылкой на американскую разведку агентство Reuters в субботу сообщает, что Иран, по оценке спецслужб США, вряд ли в ближайшее время откроет Ормузский пролив для свободного движения судов, поскольку контроль над ним является для Тегерана единственным реальным рычагом влияния на США. Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив, однако при этом он допускал, что кампанияя против Ирана может завершиться и без соглашения об открытии пролива. В этом случае, по словам Трампа, вопрос урегулирования прохода судов через Ормузский пролив должны взять на себя страны, которые заинтересованы в этом больше всего. Пролив важен для поставок энергоносителей на мировой рынок, с начала войны цены на нефть резко выросли.