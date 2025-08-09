Иран выступил против "коридора Трампа" в Армении

Иран "не допустит" создания у своей границы транспортного коридора, предусмотренного соглашением между Азербайджаном и Арменией, подписанным 8 августа в Вашингтоне при посредничестве США. Об этом в субботу заявил в интервью агентству "Тасним" советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Коридор, получивший название "Путь Трампа во имя международного мира и процветания", является ключевым элементом соглашения, подписанного в Белом доме. Он должен соединить Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом. Согласно достигнутым договорённостям, США получают права на развитие этой транспортной артерии.

По словам Велаяти, реализация проекта "невозможна и не состоится", а район "станет кладбищем для наёмников Трампа". Как он утверждает, подобный коридор угрожает безопасности Южного Кавказа. "Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с обеспечением безопасности Южного Кавказа, с Россией или без неё. Мы считаем, что Россия также стратегически выступает против этого коридора", — сказал Велаяти.

Тегеран на протяжении многих лет возражает против создания так называемого Зангезурского коридора, опасаясь, что он отрежет Иран от Армении и остальной части Кавказа, а также приведёт к появлению иностранного военного присутствия у его границ. "Мы имеем право защищать свои интересы максимально силовыми методами", — заявил Велаяти, напомнив о серии проведенных военных учений.

В заявлении МИД России, выпущенном через много часов после подписания соглашения в Вашингтоне, говорится, что "встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки". "Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей — России, Ирана, Турции", — отмечается также в этом заявлении.

МИД Ирана приветствовал "завершение работы над текстом мирного соглашения" между Арменией и Азербайджаном, но выразил "озабоченность негативными последствиями любого иностранного вмешательства, особенно вблизи общих границ". В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги "подорвут безопасность и устойчивую стабильность".

Соглашение между Арменией и Азербайджаном предусматривает создание железнодорожной ветки, нефте-и газопровода, систем оптико-волоконной связи на 32-километровом отрезке территории Армении, разделяющем Азербайджан и Нахичевань. Неспособность Баку и Еревана договориться о создании этого транспортного коридора была единственным серьезным препятствием к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.