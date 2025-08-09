Алиев и Пашинян подписали в Белом доме договор о транспортном коридоре

В пятницу на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом дом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении.

Договором предусматривается создание железнодорожной ветки, нефте-и газопровода, систем оптико-волоконной связи на 32-километровом отрезке территории Армении, разделяющим Азербайджан и Нахичевань.

По предложению премьер-министра Армении транспортный коридор будет назван "Путь Трампа во имя международного мира и процветания".

Неспособность Баку и Еревана договориться о создании транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахичеванскую республику была единственным серьезным препятствием к заключению мирного договора между двумя странами. Почва для соглашения была подготовлена спецпредставителем президента Трампа Стивом Уиткоффом, который в последние месяцы неоднократно встречался с главами Азербайджана и Армении.

Во время церемонии подписания договора лидеры обеих стран поблагодарили Дональда Трампа и его представителей за посреднические усилия. Никола Пашинян назвал соглашение "значительной вехой". "Президент Трамп за шесть месяцев сумел совершить чудо", - заявил Ильхам Алиев. Главы Азербайджана и Армении также подписали двусторонние соглашения с США.

Как отмечают комментаторы, ключевая роль США в процессе, который, как ожидается, приведет к заключению мирного соглашения между двумя странами подчеркивает резкое уменьшение политического веса и влияния России в этом регионе.