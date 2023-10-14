Израиль заявил о готовности расширить действия в Газе наземной операцией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности расширить военные действия в секторе Газа и включить в них наземную операцию.

В сообщении ЦАХАЛ в телеграме говорится, что военнослужащие готовятся реализовать наступательные оперативные планы, которые включают для себя нападение с воздуха, моря и земли.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны – с упором на значительную наземную операцию", — отмечается в заявлении.

Ранее сегодня пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана.

Сегодня же глава иранского МИДа Хосейн Абдоллахиан провел переговоры с лидером ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Хасаном Насраллой. После переговоров лидер "Хезболлы" заявил, что группировка готова встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем.

Группировка ХАМАС, признанная террористической многими странами мира, напала со стороны сектора Газа на юг Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" и начал атаковать Газу.

В Израиле действует чрезвычайное правительство. В него вошли премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант.

В субботу, 14 октября, израильские СМИ сообщили, что к военному кабинету присоединяется экс-министр обороны и бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман. По данным телеграм-канала AZfront, с предложением к Либерману войти в состав чрезвычайного правительства обратился Биньямин Нетаньяху.

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