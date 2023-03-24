Искусствовед в штатском. Блогеры о директоре Пушкинского музея

В музейной среде – новая громкая отставка: директор Пушкинского музея Марина Лошак уволилась по собственному желанию, не дожидаясь даты истечения своего контракта. О том, что ее могут заменить кем-то более "патриотичным", в блогах писали после отставки директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой: поводы для таких предположений давали организованные Мариной Лошак выставки современного искусства и ее родство с "иноагентами".

Алексей Беляков

Марина Лошак написала заявление об уходе "по собственному желанию". Ее контракт с Пушкинским музеем истекает 2 апреля.

Не уверен, что это прямо-такое сильное "желание", Лошак была очень хорошим директором и ей явно самой было в кайф.

С другой стороны, Пушкинский – это всегда мощные проекты с западными участниками, а сейчас с этим как-то не очень, мягко говоря.

Да, можно теперь делать с китайцами и иранцами, но вряд ли это привлечет широкую публику.

Пушкинский – это как Эрмитаж и Большой, заведение высшей категории. Тут важна идеологическая недвумысленность

Ну и дочь у Марины Девовны "иноагент", что тоже не добавляет. Все-таки Пушкинский – это как Эрмитаж и Большой, образцово-показательное заведение высшей категории. Тут важна идеологическая твердость и недвумысленность. Без порочащих связей. Вон умница Пиотровский своевременно объявил себя "имперцем и милитаристом", да и сын у него хороший, вице-губернатор Петербурга.

Методичка

Сама Марина Девовна никаких политических заявлений не делала, выставок с фигой в кармане не организовывала, но у нее неприятный бэкграунд. Прежде всего дочь – Анна Монгайт, креативный продюсер телеканала "До///дь" (признан иноагентом) с 2014 года занимает проукраинскую позицию, с прошлого года перешедшую в достаточно радикальные формы, не отстает и племянник – тоже журналист Андрей Лошак.

От людей, даже косвенно связанных с Абрамовичем, теперь стараются избавляться

Но это не самое главное, все же дети за родителей, как родители за детей у нас пока, слава богу, не отвечают, главное то, что назначение Лошак в 2013 году было пролоббировано тогдашним директором департамента культуры г. Москва Сергеем Капковым – одним из ближайших сотрудников Романа Абрамовича. Прямо сейчас Абрамович почти откровенно перешел на сторону Украины, активно помогая ВСУ, поэтому от людей, даже косвенно с ним связанных, теперь стараются избавляться.

В музейной среде Марину Лошак многие провожают с грустью.

Маша Брацлавская

Марина Лошак предсказуемо была вынуждена написать заявление об уходе с поста директора Пушкинского музея.

Меняем профессиональных на лояльных

Хорошо, что она не попадет в унизительное положение Зельфиры Трегуловой при увольнении, но сути дела эти детали не меняют.

Меняем профессиональных на лояльных. Очень жаль наши культурные институции. И вообще, нас очень жаль.

Наиля Аллахвердиева

Уход со своих постов сразу двух лидеров российского музейного мира Марины Лошак и Зельфиры Трегуловой, влияет не только на конфигурацию профессионального сообщества, но и на содержательные перспективы, которые пока сложно спрогнозировать в связи с иными компетенциями новых директоров. Надо помнить, что помимо настоящей революции в области музейного развития, которую совершили две эти великие женщины за десять лет, они занимались актуализацией музейного наследия и поддержкой современного искусства. Мы все, профессионалы из цеха современного искусства чувствовали их плечо и поддержку.

Хотелось бы сказать огромное спасибо за прекрасные проекты, большие амбиции и смелость.

Очень хочется продолжения в любых других проектных и институциональных форматах, поэтому надеемся на встречу дорогие Марина Девовна и Зельфира Исмаиловна, любим и ждем!

Поступок Марины Лошак прокомментировала в соцсетях ее дочь, ведущая телеканала "Дождь" Анна Монгайт:

Помню, как чуть больше 10 лет назад мы сидели за столом на даче в тесном семейном кругу и обсуждали , стоит ли маме соглашаться на должность директора ГМИИ им. Пушкина. С одной стороны, это было очень амбициозно. А с другой, очевидно трудно, к тому же лишало ее свободы , которую она ценила. Я была против. Мне казалось, хрупкую маму сьедят , как едят всех заметных людей. Но мама оказалась железной, несьедобной и по-прежнему свободной, не изменив себе за эти 10 лет и сделав очень многое. Горжусь ей безмерно и счастлива , что наконец-то смогу чуть меньше переживать за нее

Есть и те, кому претило современное искусство, выставлявшееся в Пушкинском музее под руководством Марины Лошак.

Виктор Солкин

Удивительно, что этот кромешный позор продлился в ГМИИ всего лишь десять лет. Новому директору придется ох как непросто – количество людей непонятных компетенций, приведенных при Лошак в музей, зашкаливает. Нужно глобальное, комплексное очищение, начиная от зама по науке Доронченкова и завершая многими экскурсоводами.

Вспоминается фраза из одного древнеегипетского текста 12 в. до н.э., который рассказывает о том, что "страна болела", когда один сириец, воспользовавшись неразберихой, попытался захватить власть. Так вот, престол от него "очищали".

Елена Фрумин Ситникова

Ну что ж.

Не будет больше Марина Девовна Лошак радовать общественность выставками сломанных кроватей, гнёздами звероящеров, мусорными контейнерами и много еще чем, что подсказывала ей неуёмная фантазия и природная коммерческая жилка.

Больно было видеть, как любимый с детства музей Изящных искусств превращается в треш

Это удивительно, но директор ГМИИ Марина Лошак вслед за своей подругой Зельфирой Трегуловой пополнила армию вольных искусствоведов. Не стала дожидаться окончания контракта 2 апреля, а сама написала заявление об уходе.

И в общем-то понятно, что праздновать рано – посмотрим, что будет с музеем дальше. Но уж очень больно было видеть, как любимый с детства музей Изящных искусств превращается в трэш, как в роскошные залы затаскивается буквально то, что можно найти на помойке в недорогом районе любого среднестатистического города, как для того, чтобы перевесить картины, приглашаются продвинутые дизайнеры из самого Парижа (причем после их работы зрители жаловались, что картины стали практически не видны).

А еще креативный Лошак устраивала в залах голландской живописи парикмахерскую. Придумала такой перформанс: приглашала парикмахера, который прямо там, среди искусства, стриг зрителей и работников музея. В знак солидарности по поводу чего-то с голландскими коллегами.

Кажется, любимый музей устоял. И пережил вражеское нашествие.

Хотя многие считают, что неплохо бы провести аудит, пока экс-директор находится в зоне доступа для контролирующих органов и не присоединилась к дочурке, догрызающей последнюю горбушку в европах.

В общем, порадуемся. Это просто праздник какой-то, конечно.

Если так пойдет, то, возможно, и до других "новаторов" доберутся. Потому что после выставки дохлых животных в Эрмитаже, за Эрмитаж тоже тревожно. А там , глядишь, и к театрам присмотрятся.

И пружина, совсем было закрутившаяся, начнёт раскручиваться в обратную сторону.

И устоит наша культура, и, очистившись, спасётся. И спасёт всех нас.

А иначе – нам не выжить.

Особенно рады "патриоты".

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева, ранее возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева.

Многие вспоминают "захват" дома Мельникова.

Юлия Линчевская

Прославилась тем, что без судебного решения выгнала из родного дома внучку архитектора Константина Мельникова

Пока лишь известно, что высшее образование г-жа Лихачева получила в 2014 году, в том же году была назначена на должность директора Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников. На этом посту прославилась тем, что без судебного решения (при помощи частного охранного предприятия) выгнала из родного дома внучку выдающегося архитектора Константина Мельникова, Екатерину Каринскую, аннулировала её регистрацию и не дала даже вещи забрать.

А вы говорите, лихие 90-е...

Бедный ГМИИ, мой любимый музей, наше национальное достояние.

Виктор Охотин

В 2014 году – тогда она занимала должность заместителя директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых (филиала МУАР).

На тот момент половина Дома Мельникова, согласно завещанию сына архитектора Виктора Мельникова, уже принадлежала государству, а вторая должна была перейти к нему при соблюдении ряда условий, в том числе сохранения мемориальной обстановки и открытия музея Виктора и Константина Мельниковых неподалеку.

В доме, которому в 2014 году присвоили статус федерального памятника, продолжала жить внучка архитектора Екатерина Каринская.

"Я подошла к ней и сказала: Екатерина Викторовна, вы не можете находиться в этом доме, у вас нет на это оснований. Мы были готовы перевезти все ее вещи, куда она пожелает. Она отказалась, и нам пришлось действовать иначе – когда Каринская вышла покурить, мы просто закрыли дверь, предварительно оставив ей теплые вещи", – рассказывала Лихачева "Известиям" о выселении внучки архитектора.

Не по душе комментаторам и другие детали биографии Лихачевой.

Людмила Хаирова

Человек системы, руководитель и исполнитель

Назначение Елизаветы Лихачевой директором ГМИИ не предвещает ничего хорошего. Она – человек системы, руководитель и исполнитель. Два года назад я имела возможность присутствовать на ее выступлении в Госдуме на заседании круглого стола, посвященного сохранению памятников культурного наследия. Если коротко, она объяснила варварское отношение к национальному достоянию и противодействие присуждению охранного статуса объектам исторического и архитектурного наследия тем, что возникнут проблемы у местного населения, связанных с большим количеством ограничений в их праве на использование объектов, а также на освоение территории, где расположен объект культурного наследия. В дискуссии по этому вопросу г-жа Лихачева участвовать не стала. Сославшись на занятость, после выступления покинула заседание.

Юрий Пятницкий

Когда убирали Ирину Александровну Антонову, и на её место поставили Лошак, общество совершенно справедливо возмутилось. Но, даже в порядке бреда некто даже приблизительно не мог себе представить, кто или вернее что сменить уже Лошак. Знакомьтесь и впечатляйтесь: Новый директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева.

Училась на юридическом факультете Московского университета МВД, работала в органах Федеральной миграционной службы и участвовала в молодежном движении "Идущие вместе".

Тут следует включить музыкальным фоном известную композицию из советского телесериала "17 мгновений весны". В общем, наша служба и опасна и трудна, но враг не пройдёт.

Ксения Ларина

Товарищ Лихачева, новый директор Пушкинского музея, искусствовед в штатском:

"Россия это лучшее место на земле, самое свободное!

Эта свобода … вы не представляете, насколько она велика! Когда немножко отвлекаешься от всего этого обвеса про отсутствие демократии, про это вот все, чем нас пичкают мои либеральные коллеги… Просто выезжаешь за пределы любого большого города русского, в Башкирии, например, выезжаешь из Улан-Удэ, едешь по направлению к монгольской границе вдоль Байкала , и ты эту свободу чувствуешь! Ее столько, что не унесешь!

Россия– это удивительное место , круче страны , чем Россия, нету и я не могу спокойно смотреть, что сегодня происходит , и если у меня есть возможность что-то делать … я не могу взять автомат и сесть в окоп, но я искусствовед …

– То есть можно сказать, что у вас свой культурный фронт ?

– Конечно!"

В этом пассаже прекрасно все, включая географию.

Вот уж свезло так свезло.

Анатолий Несмиян

Сообщают, что новый директор Пушкинского музея в Москве Лихачёва проходила учёбу в Московском университете МВД, юрист. Несколько лет работала в Федеральной миграционной службе. Культработником стала, проучившись на очно-заочном отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Далее – работа в филиале музея архитектуры имени Щусева, после чего и убыла сразу на руководство Пушкинского музея.

Прямо так и вспоминается: "Характер – нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг".

Екатерина Барабаш

Комиссары в пыльных шлемах примиряют нас с нашим прошлым

Я помню, как в Марине Лошак, когда она сменила Ирину Антонову, видели чужака, как разобрали по косточкам её манеру одеваться, как на фоне Антоновой она всем виделась очень некомильфо. Или так казалось. А сегодня она – глыба, суперпрофи и дама, приятная во всех отношениях. Вот так нагрянувшие комиссары в пыльных шлемах примиряют нас с нашим прошлым и людьми из него.

Внешность Елизаветы Лихачевой и ее манера одеваться тоже стала в блогах предметом придирок.

Многих покоробили эти комментарии.

Елена Никитина

Понеслась ***** по кочкам – народ песочит в пабликах внешность нового директора Пушкинского музея. И это же "интеллигентные" люди, чего уж от других ожидать…

Божена Рынска

Новый директор – нашистска. Это клеймо на всю жизнь. Равно как и работа на госорганы. Но [докопаться] до внешности? До сексуальной ориентации? Ну это же низость. Те, кто издевается над ее фото, ну вы же низость делаете.

На претензии критиков отозвался автор фото Лихачевой, ставшего поводом для безвкусных комментариев.

Дмитрий Фронт

Господи, ну ничего нельзя уже шуточного разместить. Все сразу дербанят, тащат и интерпретируют твою шутку на свой лад. Эту фотку Лизы Лихачевой я сделал в начале осени 2022 года, когда она провела для пяти человек отличную трехчасовую экскурсию (другие фоточки оттуда же) по Дому Мельникова. Перед тем, как дом "ушел" на глобальную реставрацию. То, как Елизавета рассказывает про архитектуру, в том числе авангардную, авторскую, мельниковскую, то, как она в пух и прах по-своему разбивает принятую теорию о том, что Мельников являлся конструктивистом – вам бы послушать. Не со всем соглашусь, но это интересно.

Бабушка-внучка буквально разрушала великий памятник архитектуры, который бы точно в итоге погиб

Я не понимаю людей, которым достаточно только знать, что человек учился в университете МВД, не вникая в то, что человек еще и закончил МГУ по истории и теории искусства. Я не понимаю людей, которые знают про историю с Домом Мельникова только то, что было опубликовано в блогах, защищающих частную собственность внучки Константина Мельникова. Про то, что Лихачева организовала там рейдерский захват. А то, что бабушка-внучка буквально разрушала великий памятник архитектуры, который бы точно в итоге погиб, никто особо не писал. Обращали внимание только на одно – частная собственность дело священное (ага, очень интересная концепция в России, где никого она особо не волнует). Да, я тоже так считал и считаю. Но только если вопрос не касается всемирно-известного памятника архитектуры, на который приезжали из разных стран посмотреть, как на дома Гауди в Барселоне. Памятник, которым стоит гордиться. Сначала я тоже разносил пыль по интернету пока не вник в историю и не посмотрел собственными глазами, что там было. А потом посмотрел, что там происходит теперь. И переменил свою точку зрения. Да и выставочные проекты музея Щусева за последние лихачевские годы тоже отличные, если кто там успел побывать.

Оценивайте человека по его делам, а не по дипломам

Ну давайте, закидайте меня либеральными камнями, распните на кресте за то, что я защищаю своего абсолютного оппонента, своего политического и экономического антипода, если хотите. Ну и что? Я вот вообще ничего не могу сказать про Третьковскую Проничеву, думаю, что так ничего и не скажу)). Но тут – другое дело. Личный опыт общения много для меня значит. Лиза меня недолюбливает и понятно почему. Да и мне сложно раскопать в ней соратника. Но это же классно, когда перед вами профессиональный собеседник, который умеет красиво и убедительно спорить, особенно на темы, которые интересны. Вам не нравится уровень ее образования? Я знаю людей с двумя высшими образованиями, которые не могут два слова связать по полученной профессии, вообще ничего [нихрена] не могут, но занимают достойную должность с достойной зарплатой. Потому что потому. Я не считаю образование качественным фактором оценки человека. Оценивайте человека по его делам, а не по дипломам. У Лизы Лихачевой отличный список дел. И мне кажется, что он пополнится. Мне нравятся реформаторы и культурные революционеры. Даже если они шагают по миру с забинтованными глазами..

Спорят в блогах и с другими претензиями.

Юрий Аввакумов

Читаю в ленте у знакомого искусствоведа, можно сказать, брата по разуму перепечатку из какого-то телеграм-канала про криминальное прошлое нового директора ГМИИ Лихачеву. Новость по языку больше похожа на донос или коммунальную сплетню, начинается словами "Минкульт подтвердило" и дальше продолжается в том же роде, заканчиваясь указанием на связи Лихачевой с силовыми структурами. Конечно, со ссылкой на анонимный источник.

Вот когда там будет постоянная выставка подарков Путину, тогда и поговорим

В комментариях искусствовед дополнительно сообщает, что в кабинете Лихачевой долгое время висел портрет Сталина. На эту новость ведутся другие знакомые искусствоведы: такого же нарочно не придумаешь. Лихачева – сталинист. Факт, подтвержденный сотрудниками музея архитектуры. Так вот, действительно в кабинете Елизаветы Лихачевой до последнего времени висела фотография со Сталиным. И до сих пор висит. На ней изображено скульптурное оформление станции метро Таганская-кольцевая 1950го года. Фотография была подарена Лизе на день рождения сотрудниками музея в первый её год работы в этом заведении. Подарена с простым смыслом – Лихачева все жизнь живет на Таганке.

А я думаю про этого искусствоведа: вот живет он сейчас на юге Италии, на берегу моря. Я искренне за него рад. Дети избежали мобилизации и вообще. Просыпается он под шум волны и пение птиц, за окном шелестят оливы и переливается мелодичная итальянская речь. На завтрак у него свежий хлеб, сыр, прошютто и крепкий кофе. После завтрака выпускник МГУ идет к компьютеру, читает новости в фейсбуке и ну печатать чужие сплетни. Пошел бы погулял, проветрился, может, выветрил из себя остатки советского коммунального строя. Всем бы легче стало жить.

Иван Григорьев

В ФБ все ужасаются новенькой директорке ГМИИ.

А что случилось? Вот когда там будет постоянная выставка подарков Путину, тогда и поговорим.

Лихачева не порадовала и "патриотов".

Алексей Венедиктов

"Он сдох – все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным"

Новый руководитель Пушкинского музея Елизавета Лихачева прокомментировала видео, на котором в ее кабинете стоит фотография Сталина. Она объяснила, что фото подарили ей бывшие коллеги по Музею архитектуры, и добавила, что для нее и ее коллег Сталин является "предметом поп-культуры, как Микки-Маус". Об этом Лихачева заявила в интервью RTVI.

"Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции: он сдох – все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным, это смешно просто", – сказала Лихачева.

Многие желают Лихачевой успехов на новом посту.

Максим Атаянц

К Марине Лошак отношусь с неизменным уважением, любовью и благодарностью.

Елизавете Лихачёвой желаю силы, успеха и удачи.

Очень и очень многие, участвующие в фейсбучно-телеграмных вакханалиях последних недель, показали себя с самой омерзительной стороны.

Стася Демина

Отношусь с уважением к обеим персонам. В случае с Елизаветой история более прозрачная, чем с назначением Елены Проничевой на место Зельфиры Трегуловой. За годы управления МУАРом музей расцвел, стал посещаемым, комфортным, интересным, смелым в выставочных решениях и умеющим по-хорошему заинтриговать. Правда, как бы не начать волноваться за него теперь…

Следим за новостями.

Елена Гритчина

Поздравляю любимый музей и Елизавету Лихачеву, назначенную на пост директора Пушкинского Музея с началом сотрудничества. Пусть это будет отличный и плодотворный союз, полный хороших начинаний, удачных свершений и прекрасных выставок!

Очень рада этому назначению. Елизавета Лихачева блестящий профессионал, до сегодняшнего дня возглавляла Музей Архитектуры Щусева и вернула к нему и интерес посетителей и вес на музейной карте.

Мне нравятся и планы и позиция нового директора Пушкинского Музея. Мне кажется, что если все получится, нас ждет много интересного.

Некоторые комментаторы, впрочем, не уверены, что в России сейчас возможны культурные проекты мирового уровня.

Марат Гельман

Считаю новость об увольнении Лошак хорошей, радостной новостью. Не пошла на компромисс, сохранила себя, и наше уважение.

На реплику [...], что так или иначе жаль москвичей которые лишены будут международных выставок, ответил:

Это конечно ужасно, но Киевлянам хуже. Потеряв голову по волосам не плачут. И потом, Неужели вы думаете что в нынешний момент кто-то сможет делать независимую художественную политику ? Единственная задача которая по силам – сохранить наследие до лучших времён в запасниках.