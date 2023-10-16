Исландская певица Бьорк записала песню в защиту лососей

Исландская певица Бьорк совместно с каталонской исполнительницей Розалией записала песню против разведения лосося.

По словам Бьорк, аквакультура уже оказала разрушительное воздействие на дикую природу Исландии. В частности, она отметила "ужасные болезни" рыб и влияние недавно сбежавших с ферм лососей на ДНК их диких сородичей. Это действительно так: культивируемые лососи массово погибают, например, от инфекционной анемии (болезнь неизлечима – при обнаружении заражённых рыб убивают всё стадо), а гены сбежавших рыб делают популяцию диких лососей менее адаптированной к окружающей среде.

В интервью The Guardian Бьорк сказала, что артисты часто становятся защитниками окружающей среды, потому что они – "канарейки в угольной шахте". "Наша работа заключается в том, чтобы постоянно держать свои датчики, свои антенны включёнными – считывать, как мы ощущаем себя в окружающей среде, и быть начеку. Мы уловили эту чрезвычайную ситуацию – и хотим действовать в соответствии с ней", – пояснила певица.

По признанию Бьорк, она записала эту песню около 20 лет назад, и, обнаружив её в этом году, обратилась к Розалии, чтобы "обновить её для современной аудитории". Сингл выйдет в конце октября. Вырученные средства исполнительницы передадут активистам, выступающим против промышленного разведения лосося в Исландии.