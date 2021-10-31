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Музыка на Свободе

Без Москвы до самых до окраин. Артемий Троицкий изучает этно

Тувинские суперзвёзды этномузыки, группа "Хуун-Хуур-Ту". Фрагмент концертного плаката

Хедлайнеры двести десятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – российские музыканты из разных краёв и областей необъятной страны, успешно представляющие и продвигающие народное творчество. Рок-критик Артемий Троицкий тщательно изучил ситуацию в Сибири и Поволжье, откуда родом – множество качественных необычных исполнителей.



Российская Федерация – страна многонациональная. В жизни политической и экономической это не очень чувствуется, славянские имена и фамилии явно доминируют, в "центральной" культурной жизни и телевизионной картинке – тоже. Однако есть ниши, в которых повестка диктуется окраинами, и притом отдалёнными. Я знаю по крайней мере один такой культурный заповедник – это область этнической музыки. Фольклор "титульной нации" тут представлен довольно скудно и не сказать чтобы очень качественно: с одной стороны, жутковатые попсово-народные коллективы типа "Русской песни" Надежды Бабкиной, с другой – немногочисленные и мало кому известные "аутентичные" фольклористы – "Сирин", "Ведан Колодъ", продолжатели знаменитого Ансамбля Дмитрия Покровского. Есть ещё плеяда весёлых акустических групп ("Отава Ё", "Добраночь"), которые я скорее отнёс бы к еврейско-цыганскому сегменту. Музыкальная сцена "национальных меньшинств", от карелов до чукчей, несравненно богаче.

Удивительно, парадоксально, но за границей музыка малых народов России намного известнее и востребованнее, чем внутри родной страны. Это особенно наглядно видно на примере Тувы, где имеется как минимум два ансамбля, с полным основанием считающихся суперзвёздами world music, – "Хуун-Хуур-Ту" и "Ят-Ха". Они гастролируют по всему миру, выпускают пластинки в Европе и Америке, получают престижные награды. А в родной стране (про Туву я не говорю, конечно) их мало кто знает и концерты проходят в клубах на сто человек. Квартет "Хуун-Хуур-Ту" – чисто этнографический, и у него уже давненько ничего нового не выходило. А вот Альберт Кувезин и его "Ят-Ха" только что разродились новым альбомом на немецком лейбле Lollipoppe Shoppe. Называется We Will Never Die ("Мы никогда не умрём") и представляет собой типичный для феноменального вокалиста и электрогитариста Кувезина замес из горлового пения, психоделической гитары, народного шаманизма и поэтичной лирики. Амплитуда – от баллады на стихи Осипа Мандельштама до кавера Black Sabbath. Я выбрал собственное сочинение Альберта, задумчивый почти блюз Bodap choran ("Иду один").

Группа Yat-Kha с композицией Bodap сhoran

Своя уникальная кинематографическая школа в Якутии уже сложилась и набирает постепенно популярность и "культовый" статус за пределами республики. Не исключено, что нечто похожее случится и с якутской музыкой. Шаманская рок-группа "Чолбон" прогремела на всю Россию в начале 1990-х; актриса и певица Степанида Борисова периодически удивляет столичную публику театрализованными представлениями на мифологические темы; ансамбль "Айархаан" с великолепной солисткой Варварой Степановой сенсационно выступает по этно-фестивалям во всём мире. Альбина Дегтярёва, худрук и композитор "Айархаан" – возможно, самый виртуозный в мире исполнитель на древнем инструменте хомуз, он же варган, он же jew’s harp. Запись ансамбля (трек с альбома "Эхо прошлого") я выбрал на свежей немецкой компиляции Folk & Great Tunes From Russia.

Группа "Айархаан" с композицией Orto doydu

Якутский коллектив барышень-шаманок существует уже около 20 лет, а татарская группа Juna совсем молода. Автор песен и солистка – Ания Файзрахманова; стиль – модная "фолктроника"; изюминка – татарский язык. В прошлом году Juna (поскольку название всегда пишется латиницей) записали первый альбом, Amanat; они вовсю катаются по фестивалям, записались с бас-гитаристом "Аквариума" Сашей Титовым и участвовали в полит-благотворительной акции "Агенты лета".

Группа Juna с композицией Irte

Вернёмся в Сибирь, на юг этого "субконтинента", в Бурятию. Здесь родилась Намгар Лхасаранова, солистка великолепной группы Namgar. Существует группа с начала нулевых и выпустила уже шесть альбомов. Последний вышел совсем недавно на американском лейбле Naxos, называется Nayan Navaa, что означает "Земля предков". Представлены исключительно старинные народные и ритуальные песни бурят, но аранжированы они продюсером Евгением Золотарёвым в радикально современном электронном звучании. Вокалистка Намгар очень хороша – недаром на Западе её прозвали "монгольской Бьорк".

Группа Namgar с песенкой Boori deeguur yabakhadaa

Удмуртия, Ижевск, – традиционно бойкое место на российской региональной музыкальной сцене. Был тут в своё время и качественный dream pop, и постпанк, и масса клубной и экспериментальной электроники. В последние годы акцент явно переместился в сторону этники – естественно, удмуртской и бесермянской. К счастью для местных артистов, у них имеются хоть и дальние, но богатые финно-угорские родственники, и международные контакты установить несложно. Этим летом в Германии на авторитетном космополитичном лейбле CPL вышел дебютный альбом развесёлого этно-диджейского дуэта Shoodja-Choodja в составе вокалистки Натальи Дзыги и бит-мейкера Павла Перевозчикова. Удмуртский язык велик и могуч: песенный стиль шуджи-чуджи называется Krezj, альбом – Shooldyrak. Песня – Kudira, но это не так звучно.

Плейлист 210-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Wire (UK). Oklahoma, LP Mind Hive

2. Sweet Spirit (USA). Empty Bottle, LP Trinidad

3. Byl Pes (Czech Republic). Je hezky leto, LP Žiju i nežiju

4. Nicole Atkins (USA). Never Going Home Again, LP Italian Ice

5. Yat-Kha (Тува/Россия). Bodap choran, LP We Will Never Die

6. Айархаан (Якутия/Россия). Orto doydu, LP Folk & Great Tunes from Russia

7. Juna (Татарстан/Россия). Irte, LP Urman

8. Namgar (Бурятия/Россия). Boori deeguur yabakhadaa, LP Nayan Navaa

9. Shoodja-Choodja (Удмуртия/Россия). Kudira, LP Shooldyrak

10. Dead Famous People (New Zealand). Looking At Girls, LP Harry

11. Star Feminine Band (Benin). Rew Be Me, LP Star Femenine Band

12. Murcof (Mexico/Spain). Underwater Lament, LP The Alias Sessions

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