Испанская помощь. Украинские танкисты тренировались в Сарагосе

Группа украинских военных завершила учебу на курсах подготовки танкистов в Испании. Речь идет об экипажах для 10 танков Leopard, которые испанцы намерены в ближайшее время поставить в Украину, а также о техническом персонале.

Занятия 55 украинских военнослужащих проходили в учебном центре сухопутных войск, носящем имя Святого Григория и расположенном вблизи Сарагосы. Центр имеет крупнейший в Западной Европе полигон. Старшим группы украинцев в возрасте от 21 до 60 лет был молодой лейтенант, недавно закончивший училище в Украине. Занятия проводились интенсивно – по 12 часов в сутки – с 8 утра до 8 вечера, 7 дней в неделю. Свободное время предоставлялось лишь в субботу после обеда.

Приехали украинцы в Испанию в середине февраля, о чем официально сообщалось на информационном сайте испанского министерства обороны. С ними занимались 30 танкистов, прибывших в Сарагосу с военной базы в Мелилье, испанском полуэксклаве в Северной Африке. Ведь только там, в полку ''Алькантара'', испанцы еще эксплуатируют Leopard 2 А4. Именно эта модификация танков предназначена для Украины. В остальных танковых частях Испании используется более современная модель – Leopard 2E.

Предназначенные для Украины машины были сначала взяты испанцами в Германии в лизинг, а затем, в 90-ые годы, приобретены для постоянного пользования. Несмотря на свой почтенный возраст, по мнению капитана Контрераса, руководившего занятиями с украинцами, они не только не уступают танкам, используемым в Украине обеими сторонами конфликта, но и превосходят их. Об этом капитан рассказал журналистам на полигоне в Сарагосе.

''Мы не знаем, – отметил военный, – какие новые танки могут появиться у противника на украинском фронте, но на сегодняшний день та техника, против которой украинцы воевали, и та, которой они пользовались, хуже танка Leopard. Наша машина стреляет дальше. Она оснащена тепловизором и другим оборудованием, которое облегчает успешное ведение боя. Достоинства техники дополняются мотивированностью украинцев. За один месяц они смогли прекрасно подготовиться, чтобы вновь принять участие в сражениях''.

Достоинства техники дополняются мотивированностью украинцев

Сорок украинцев готовились в качестве членов экипажей, состоящих из командира, водителя, наводчика и заряжающего. 15 обучались обслуживанию танка – речь идет о мотористах, специалистах по вооружению или электронному оборудованию. Первые две недели, в соответствии с программой, составленной штабом сухопутных войск Испании, им пришлось заниматься индивидуально в учебных классах и на тренажерах. Речь идет об особых тренажерах для каждого члена экипажа – водителя, наводчика и так далее. Некоторые из этих аппаратов, которые воспроизводят даже тряску при движении танка, были специально доставлены для украинцев из других учебных центров сухопутных войск.

Лишь после подобных занятий были сформированы экипажи и началась учеба на полигоне. Там украинцы практиковались в вождении, реальной стрельбе, преодолении препятствий, минных полей, исправлении технических неполадок в боевых условиях. Капитан Контрерас утверждает, что курсантам преподавалась и тактика ведения танкового боя. По его словам, испанская тактика отличается от украинской, тем не менее, капитан полагает, что ''тактические знания, обретенные в Испании, пойдут на пользу курсантам, и в дальнейшем они смогут плодотворно использовать все, что им преподававали в Испании''.

Между тем газета Pais утверждает, что испанские инструкторы на занятиях по тактике настойчиво внушали украинцам, что в ходе боевых действий Leopard нуждается ''в мощной поддержке на земле, со стороны боевых машин пехоты, и в воздухе – со стороны авиации, иначе этот танк может оказаться уязвимым''.

Успешной подготовке украинцев способствовал и тот факт, что почти все они были танкистами – имели боевой опыт, обретенный именно в танковых войсках. На это обратил особое внимание Контрерас: ''Украинцы прибыли в основном из танковых частей. И это очень важно, поскольку намного упростило процесс обучения. Курсанты были знакомы с подобной техникой, что и помогло им быстро овладеть навыками эксплуатации новой для них машины. Таким образом, они возвращаются в Украину, зная все о нашем танке''. Впрочем, как выяснила Pais, среди курсантов были и мобилизованные резервисты – трактористы по профессии, не имевшие навыков общения с бронированной техникой.

Тем временем подготовка к отправке в Украину 10 танков, которые до этого ряд лет были на хранении на уже упомянутой базе в Сарагосе, находится в завершающей стадии. На заводе Санта-Барбара в Севилье они подверглись капитальному ремонту и модернизации. Отремонтированы двигатели и электрооборудование, кроме того, машины получили новую, более современную систему наведения и аппаратуру внешней связи. Усилена и танковая броня. Стоимость каждого отправляемого Украине танка испанцы оценивают в полмиллиона евро. Первые шесть из них планируется поставить в Украину уже в начале апреля. Сроки поставки еще четырех машин пока не определены.

Танки – не единственная военная помощь, которая направляется Мадридом Киеву. Испания уже поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М-113, шесть пусковых установок для ракет земля-воздух, шесть гаубиц, тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, гранатометы, станковые и ручные пулеметы, патроны к ним. В пехотной академии в Толедо в настоящее время, как утверждает газета Periodico, занимаются около 400 украинских новобранцев. Они проходят там двухмесячный курс молодого бойца. В программу входят стрельба, разминирование, тактические занятия, оказание первой помощи раненым и другие полезные в боевых условиях навыки.