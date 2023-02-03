Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

Германия одобрила разрешение на экспорт в Украину танков "Леопард 1" из своих запасов, сообщил в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Общее количество танков - 88 штук, они находятся на складах компании-производителя Rheinmetall. По утверждению Хебештрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели.

"Леопард 1" - предыдущая основная модель танков на вооружении Бундесвера, с середины 1980-х годов они больше не производятся, уступив более современной модификации - "Леопард 2". Однако "Леопарды 1" по-прежнему находятся на вооружении многих армий мира и постоянно модернизируются. Стоимость 88 танков, которые может получить Украина, составляет более 100 миллионов евро.

Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, старая модель "Леопардов" использует снаряды иного калибра, нежели новая, поэтому есть риск возникновения нехватки боеприпасов. Страны, оказывающие военную помощь Украине, займутся решением этой проблемы.