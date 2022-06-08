Испанские бары будут предлагать "собачьи мешочки" для сокращения пищевых отходов

Бары и рестораны Испании будут обязаны предлагать бесплатные "собачьи мешочки", чтобы посетители могли забрать остатки блюд с собой. В числе прочего это предусматривается новым законодательством Испании по борьбе с пищевыми отходами. О законопроекте рассказывает агентство Associated Press.

Согласно новому законопроекту, предложенному испанским правительством, предприятия общественного питания будут обязаны разработать планы по сокращению выбрасываемой пищи. В противном случае им будет грозить штраф. Супермаркетам предлагается снижать цены на продукты, когда их срок годности подходит к концу. Кроме того, магазины будут должны договориться с районными организациями и продовольственными банками о передаче таких продуктов нуждающимся. Продукцию с истекшим сроком годности рекомендуется направлять на корм животным или на производство удобрений и биотоплива.

По словам министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, закон направлен на сокращение пищевых отходов в стране. Министр уточнил, что на каждого испанца ежегодно приходится 31 килограмм выброшенной еды, а на всю страну — более 1,4 миллиона тонн. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу 1 января 2023 года.