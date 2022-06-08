Испанские бары будут предлагать "собачьи мешочки" для сокращения пищевых отходов

Бары и рестораны Испании будут обязаны предлагать бесплатные "собачьи мешочки", чтобы посетители могли забрать остатки блюд с собой. В числе прочего это предусматривается новым законодательством Испании по борьбе с пищевыми отходами. О законопроекте рассказывает агентство Associated Press.
Согласно новому законопроекту, предложенному испанским правительством, предприятия общественного питания будут обязаны разработать планы по сокращению выбрасываемой пищи. В противном случае им будет грозить штраф. Супермаркетам предлагается снижать цены на продукты, когда их срок годности подходит к концу. Кроме того, магазины будут должны договориться с районными организациями и продовольственными банками о передаче таких продуктов нуждающимся. Продукцию с истекшим сроком годности рекомендуется направлять на корм животным или на производство удобрений и биотоплива.
По словам министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, закон направлен на сокращение пищевых отходов в стране. Министр уточнил, что на каждого испанца ежегодно приходится 31 килограмм выброшенной еды, а на всю страну — более 1,4 миллиона тонн. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу 1 января 2023 года.
- По данным ООН, в 2019 году потребители выбросили почти миллиард тонн продуктов питания, что составляет 17% от всей купленной еды. В том же году насчитывалось 690 миллионов человек, которым систематически не хватало пищи.
- Во многих странах уже действуют меры по сокращению пищевых отходов. Во Франции супермаркетам запрещается уничтожать непроданные продукты — вместо этого магазины обязаны передавать их нуждающимся. Одна из крупных торговых сетей Великобритании предложила покупателям определять свежесть молока по запаху, а не по дате на бутылке, так как зачастую молоко пригодно к употреблению и по истечении срока, указанного на упаковке.
- В России ежегодно выбрасывается около 17 миллионов тонн продуктов питания. Практически весь этот объём, 94%, попадает на свалки и полигоны, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. К проблеме неоднократно привлекалось внимание. В июне 2020 года представитель одной из российских торговых групп рассказывал, что сетевые супермаркеты под управлением компании передают нереализованную пищевую продукцию на корм животным. Он подчеркнул, что проект касается продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. Продукты с истекшим сроком годности компания утилизирует.
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