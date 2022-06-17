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Исследование: просьба "пересмотреть твит" уменьшает негатив в сети

Автоматическое предложение "пересмотреть сообщение" перед публикацией сокращает объём негативного контента в социальной сети Twitter. Об этом рассказывает The Guardian со ссылкой на совместное исследование Twitter и Йельской школы права.

Аналитики подсчитали, что после автоматической просьбы "пересмотреть текст" 9% оскорбительных сообщений не публикуются и ещё 22% редактируются: более трети из них переписываются более благожелательным языком. При этом 69% пользователей игнорируют подсказку и отправляют твит без изменений, а 1% добавляют в сообщение больше негатива, чем было изначально.

Кроме того, исследователи обнаружили, что функция имеет долгосрочный эффект. Пользователи, получившие всего одну подсказку об оскорбительном сообщении, на 4% реже пишут второй негативный твит. Авторы исследования пришли к выводу, что функция помогает прервать цепочку агрессивных комментариев и способствует более здоровому общению в соцсети. "Уменьшение количества оскорбительных твитов, которые отправляет пользователь, уменьшает количество, которое он получает", — сообщили исследователи.

С мая 2021 года Twitter с помощью алгоритма выявляет сообщения с агрессивным или оскорбительным содержанием и выводит подсказку: "Хотите пересмотреть сообщение перед отправкой?" Пользователю предлагается три варианта: твитнуть, изменить или удалить. Изначально функция была доступна только для англоязычных пользователей, сейчас её распространяют на другие языки: в марте 2022 года алгоритм запустили на португальском.

  • Согласно правилам Twitter, в том числе за оскорбления и разжигание ненависти социальная сеть может ограничить функции аккаунта.
  • В 2018 году правозащитная организация Amnesty International проанализировала 228 тысяч твитов, отправленных 778 женщинам-политикам и журналисткам в Великобритании и США в 2017 году. Исследование показало, что в течение года женщинам отправили 1,1 миллиона твитов оскорбительного содержания. При этом темнокожие женщины получили на 84% больше негативных комментариев, чем белокожие.
  • В начале марта Twitter заблокирован на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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