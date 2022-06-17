Исследование: просьба "пересмотреть твит" уменьшает негатив в сети

Автоматическое предложение "пересмотреть сообщение" перед публикацией сокращает объём негативного контента в социальной сети Twitter. Об этом рассказывает The Guardian со ссылкой на совместное исследование Twitter и Йельской школы права.

Аналитики подсчитали, что после автоматической просьбы "пересмотреть текст" 9% оскорбительных сообщений не публикуются и ещё 22% редактируются: более трети из них переписываются более благожелательным языком. При этом 69% пользователей игнорируют подсказку и отправляют твит без изменений, а 1% добавляют в сообщение больше негатива, чем было изначально.

Кроме того, исследователи обнаружили, что функция имеет долгосрочный эффект. Пользователи, получившие всего одну подсказку об оскорбительном сообщении, на 4% реже пишут второй негативный твит. Авторы исследования пришли к выводу, что функция помогает прервать цепочку агрессивных комментариев и способствует более здоровому общению в соцсети. "Уменьшение количества оскорбительных твитов, которые отправляет пользователь, уменьшает количество, которое он получает", — сообщили исследователи.

С мая 2021 года Twitter с помощью алгоритма выявляет сообщения с агрессивным или оскорбительным содержанием и выводит подсказку: "Хотите пересмотреть сообщение перед отправкой?" Пользователю предлагается три варианта: твитнуть, изменить или удалить. Изначально функция была доступна только для англоязычных пользователей, сейчас её распространяют на другие языки: в марте 2022 года алгоритм запустили на португальском.