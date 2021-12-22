Исследование: выплата ипотеки в России занимает треть жизни

В 2022 году срок выплаты ипотечного кредита будет в среднем равняться одной трети продолжительности жизни россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР. Эксперты связывают увеличение срока с ростом цен на жилье на фоне более медленного повышения доходов жителей страны.

Как отмечается в исследовании, средний срок выплаты ипотеки в 2022 году достигнет 23 лет при средней продолжительности жизни в 71,5 лет (данные по итогам 2020 года). По информации ЦБ, с начала года продолжительность кредитов уже выросла на 11,2% или на два года. Если год назад в России было 38 регионов, где средний срок выплаты ипотеки составлял менее 18 лет, то в сентябре 2021 годов таких регионов не осталось.

Удлинение срочности кредитов происходило на фоне роста средней суммы ипотеки: если на начало года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 миллиона рублей, то на 1 ноября она превысила 3 миллиона рублей, показав рост 16,6%. С начала 2019 года средний чек ипотеки вырос на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%, отмечают аналитики НКР. По словам эксперта Дмитрия Рышкова, рост длительности ипотеки связан с тем, что цены на жилье увеличиваются быстрее доходов россиян. Многие покупатели специально берут кредит на более долгий срок, чтобы снизить размер ежемесячного платежа и подстраховаться на случай снижения дохода.

Ранее стало известно о том, что за 2021 год совокупная задолженность граждан России по ипотечным кредитам выросла более чем на 25% и достигла 11,4 триллиона рублей. В сентябре этого года сообщалось, что граждане России взяли за месяц свыше 1 миллиона 800 тысяч кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю российского банковского сектора. А за 11 месяцев текущего года банки выдали ипотечных кредитов более чем на 5 триллионов рублей, что также является историческим максимумом.