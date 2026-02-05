Истекает договор о контроле над ядерными арсеналами СНВ-III

В четверг, 5 февраля, истекает срок действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - СНВ-III.

Этот договор - последнее крупное соглашение по ядерному разоружению между Москвой и Вашингтоном. Оно было подписано в Праге в апреле 2010 года, вступило в силу в феврале 2011-го и было рассчитано на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что было сделано в 2021-м году.

Договор предусматривал сокращение развернутых ядерных боеголовок – до 1550 – для каждой стороны (во времена "холодной войны" у СССР и США было до 35 тысяч ядерных боеголовок, то есть СНВ-III сокращал арсеналы более чем в 20 раз).

Агентство France-Presse пишет, что в НАТО в четверг призвали "к сдержанному и ответственному" подходу в связи с истечением срока действия договора, известного также как New START. "Сдержанность и ответственность в ядерной сфере имеют решающее значение для глобальной безопасности", - цитирует AFP представителя западного военного альянса, который говорил на условиях анонимности. Собеседник агентства одновременно заявил, что Россия и Китай наращивают свой ядерный потенциал, и что НАТО "продолжит предпринимать необходимые шаги" для обеспечения собственной обороны.

Кремль в четверг заявил, что Москва продолжит придерживаться ответственного подхода к стратегической ядерной стабильности. "Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что в данном вопросе Москва "как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами".