Источник: ректору РАНХиГС Мау предъявлено ещё одно обвинение

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинения ещё по одному эпизоду мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о хищении бюджетных средств министерства просвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий группы, в которую, по версии следствия, входит Мау, превысит 40 миллионов рублей.

Мау, обвиняемый в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников, на прошлой неделе был отправлен под домашний арест до 7 августа.

Владимир Мау проходит по тому же уголовному делу, которое возбудили против бывшего министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора Шанинки Сергея Зуева и других.

По версии следствия, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (принадлежит Минпросвещения). Фонд на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта. Ректор Шанинки Сергей Зуев находится в СИЗО.