Источник: систему "Безопасный город" развернут на границе с Украиной

МЧС России планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на развертывание в граничащих с Украиной регионах системы "Безопасный город". Об этом пишет "Коммерсантъ".

В неё входят специализированное программное обеспечение, промышленные даатчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.

Развернуть систему в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также в аннексированном Россией Крыму МЧС планирует за полтора года.

По словам источника издания в министерстве, внедрение "Безопасного города" стало "чрезвычайно актуальной задачей", в том числе с учетом "кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры".

Официально в МЧС эти планы комментировать отказались.

В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.

МЧС России начало разработку системы "Безопасный город" в 2014 году при участии Ростеха. Общие затраты на разработку и внедрение проекта оценивали в 150 миллиардов рублей. Позже МЧС предлагало потратить до 2030 года ещё 97 миллиардов рублей на модернизацию "Безопасного города". Однако Минэкономики резко раскритиковало проект из-за высоких затрат. В результате выделение средств, по словам источника, так и не было одобрено.

К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов.