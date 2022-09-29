Историка Юрия Дмитриева в третий раз за месяц отправили в ШИЗО

Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, который отбывает длительный срок лишения свободы, в третий раз за месяц отправили в штрафной изолятор мордовской исправительной колонии № 18.

Об этом сообщило "Общество Мемориал", отметив, что это очередное дисциплинарное взыскание, которое Дмитриев получает, едва успев отбыть наказание по предыдущему.

"Беспрерывное и неоправданное заключение в штрафной изолятор - один из известных методов силового давления администрации колонии на заключённых. Официальные причины заключения в ШИЗО 66-летнего историка выглядят как формальный повод для того, чтобы поместить его в худшие условия", - говорят коллеги Дмитриева.

Первое взыскание, трое суток в ШИЗО, было наложено 16 сентября, второе в пять суток - сразу по истечении первого 19 сентября. В третий раз историка отправили в штрафной изолятор после однодневной передышки 26 сентября, дав ещё пять суток. Причиной взысканий стало то, что осуждённый не поздоровался по форме с представителем администрации, держал на кровати домашнее животное (днём там спала кошка, которую Юрий Дмитриев подкармливает), не убрал руки за спину при выводе.

Все взыскания Дмитриев с адвокатом обжалуют как несправедливые. В очередной раз он выйдет из изолятора 1 октября.

В декабре прошлого года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее правозащитник и историк был оправдан. После приговора его отправили в карельскую колонию №1 в Надвоицах, а затем перевели в ИК-18 в Мордовии, известную более тяжёлыми условиями.