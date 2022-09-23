Историка Юрия Дмитриева дважды подряд поместили в ШИЗО

Карельского историка, бывшего главу местного "Мемориала" Юрия Дмитриева, который находится в исправительной колонии в Мордовии, дважды за прошедшую неделю поместили в штрафной изолятор. Об этом рассказал его коллега по "Мемориалу" Виктор Тумаркин. По его словам, первый раз Дмитриева отправили в ШИЗО 16 сентября на трое суток, второй раз фактически сразу после выхода 19 сентября – на пять суток.

Предлогом для наложения на Дмитриева дисциплинарного взыскания было то, что Дмитриев якобы не убрал руки за спину и не поздоровался с надзирателем, сообщает "ОВД-Инфо". Однако по предположению Виктора Тумаркина, сотрудники колонии решили изолировать Дмитриева, чтобы тот не помешал приехавшим туда вербовщикам, набиравшим осуждённых для участия в боевых действиях в Украине. Тумаркин сообщает, что из колонии, в которой находится Дмитриев, было завербовано около 150 заключённых.