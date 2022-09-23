Историка Юрия Дмитриева дважды подряд поместили в ШИЗО

Карельского историка, бывшего главу местного "Мемориала" Юрия Дмитриева, который находится в исправительной колонии в Мордовии, дважды за прошедшую неделю поместили в штрафной изолятор. Об этом рассказал его коллега по "Мемориалу" Виктор Тумаркин. По его словам, первый раз Дмитриева отправили в ШИЗО 16 сентября на трое суток, второй раз фактически сразу после выхода 19 сентября – на пять суток.
Предлогом для наложения на Дмитриева дисциплинарного взыскания было то, что Дмитриев якобы не убрал руки за спину и не поздоровался с надзирателем, сообщает "ОВД-Инфо". Однако по предположению Виктора Тумаркина, сотрудники колонии решили изолировать Дмитриева, чтобы тот не помешал приехавшим туда вербовщикам, набиравшим осуждённых для участия в боевых действиях в Украине. Тумаркин сообщает, что из колонии, в которой находится Дмитриев, было завербовано около 150 заключённых.
- Карельский историк Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Он занимался расследованием политических репрессий сталинских времён, приведших к трагедии в Сандармохе. Дмитриев неоднократно сообщал о том, что местные власти и ФСБ препятствовали его расследованиям.
- В 2020 году суд в Петрозаводске приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам (позднее срок был увеличен до 15 лет) тюрьмы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приёмной дочери. Сам Дмитриев свою вину отрицает и, как и многие правозащитники, считает, что его преследование имеет политические причины. Освободить Дмитриева требовали Евросоюз, учёные из разных стран мира и деятели искусства, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Кутзее.
- Сведения о том, что в российских тюрьмах и исправительных колониях происходит вербовка заключённых для отправки их на украинский фронт, начали поступать в середине лета. По сообщениям СМИ, вербовкой занимается в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют главой частной военной компании "ЧВК Вагнера", не зарегистрированной в России. Как утверждает издание "Важные истории", на войну в Украине могут быть завербованы уже до 6 тыс. заключённых.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.