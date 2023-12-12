История одного портрета. Вера Васильева – о миссии Юрия Дмитриева

"Ваш приговор я встречу спокойно, потому что, по моим религиозным верованиям, смерти нет... Я милости и пощады не прошу…" Это цитата из последнего слова Варвары Брусиловой, трижды приговоренной к расстрелу во времена сталинских репрессий. В конце концов 10 сентября 1937 года это решение, вынесенное квазисудебными органами Советского Союза – сталинской "тройкой", – было исполнено в Медвежьегорском районе Карелии, близ поселка 8-го шлюза Беломорканала. Точное местонахождение могилы осужденной не установлено. Реабилитировали Брусилову 22 апреля 1989 года. 5 ноября 2023 года активисты проекта "Последний адрес" установили в Москве на доме 43 в Староконюшенном переулке посвященный ей памятный знак.

Варвара Брусилова, как глубоко верующий человек, категорически не принимала советскую власть. В 20-е годы прошлого столетия она была хорошо известна, но потом почти забыта. Родственников у Брусиловой не осталось, маленький сын умер, когда она находилась в заключении. Историк и политзаключенный, председатель карельского "Мемориала", исследователь сталинских репрессий, один из открывателей места массовых расстрелов в урочище Сандармох Юрий Дмитриев исследовал эту биографию и, по сути, вернул имя Брусиловой из небытия.

На мой взгляд, в этой конкретной судьбе отражена суть деятельности "Мемориала" (ликвидированного российскими властями) в целом и Юрия Дмитриева в частности. Потому что "Мемориал" – это не только и не столько про статистику жертв террора. Это про персональную историю, трагедию каждого. Из этих трагедий складывается большая картина несчастья огромной страны, теряющей память и устремившейся вспять, к сталинщине.

В 2020 году, работая по предложению Дмитриева над статьей о Брусиловой, я была поражена тем, что единственная сохранившаяся ее фотография – ксерокопия из уголовного дела, маленького размера и крайне низкого качества.

Руководители и исполнители машины Большого террора пытались вычеркнуть из числа когда-либо живших не только самого человека, его имя, но даже его лицо. Возникло желание восполнить, насколько возможно, эту бездну забвения, и я обратилась за помощью к художнику Павлу Шевелеву. Мое знакомство с его творчеством началось с суда над экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и бывшим руководителем МФО МЕНАТЕП Платоном Лебедевым. Эти судебные зарисовки отразили поворотный момент в истории российского правосудия и страны. Они запечатлели начало тотального разрушения одной из базовых ветвей власти, передали не только события, но и их атмосферу, эмоции участников. Потом были рисунки этого художника с судов над "Мемориалом", портреты, пейзажи из разных стран, лекции по рисованию, в том числе детям, и многое другое.

И в моем представлении, задача вернуть нашим современникам внешний облик Варвары Брусиловой идеально подходила для Павла Шевелева. Художник сразу откликнулся на это предложение. "Когда я рисовал, я думал, что на фото 25-летняя девушка. Святая. Убитая этими всеми этими гадами, кто смирился с победой зла", – прокомментировал он свою работу.

Я думаю, то, что государство попыталось уничтожить всякую память о жертвах террора, но не смогло этого добиться, что такие попытки продолжатся, но находятся противостоящие им люди (как Юрий Дмитриев), – это очень важная история. Как и возвращенная возможность взглянуть в глаза жертвам. Может быть, мы сумеем прочесть в них и понять что-то из невыученных уроков прошлого, чтобы вернуть страну в русло цивилизованного развития.

Портрет Варвары Брусиловой будет передан Юрию Дмитриеву.

Вера Васильева – московский журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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