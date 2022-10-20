ISW: Россия может прикрыть отступление ударом по Каховской ГЭС

Российские силы готовят информационный фон для атаки под чужим флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отступление российских военных с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск через реку. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Москва несколько раз заявляла, что занятую российскими военными в начале войны станцию атакуют украинские силы.

Вчера командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин заявил о полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Глава российской администрации этой украинской области Владимир Сальдо поддержал данное заявление и обвинил Киев в планах нанести удар по плотинам, расположенным вверх по течению от Херсона. Заявлялось об уже перехваченных попытках ударов украинских военных по плотине с помощью американских ракетных систем.

По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждения о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотины российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей, считают американские эксперты. По их мнению, Кремль может использовать такие провокации, чтобы заглушить новости о третьем унизительном отступлении российской армии, а также обвинить Украину в причиненном ущербе и гибели людей.