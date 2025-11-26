Италия ввела в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде

Парламент Италии единогласно одобрил закон, вводящий в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде – убийстве женщины на почве ненависти к её гендеру, сообщает BBC News.

Согласно новому закону, фемицид будет наказываться пожизненным лишением свободы, а каждое убийство женщины по мотивам гендерной ненависти теперь будет регистрироваться как отдельная категория преступления.

Судья Паола ди Никола отметила, что трактовки таких преступлений как "деяний из-за ревности или безумной любви" искажают суть, поскольку используют "романтические, культурно приемлемые термины".

По словам ди Никола, новый закон позволит "раскрыть истинную мотивацию" убийц – стремление к власти и подчинению жертвы.