Италия ввела в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде

Парламент Италии единогласно одобрил закон, вводящий в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде – убийстве женщины на почве ненависти к её гендеру, сообщает BBC News.
Согласно новому закону, фемицид будет наказываться пожизненным лишением свободы, а каждое убийство женщины по мотивам гендерной ненависти теперь будет регистрироваться как отдельная категория преступления.
Судья Паола ди Никола отметила, что трактовки таких преступлений как "деяний из-за ревности или безумной любви" искажают суть, поскольку используют "романтические, культурно приемлемые термины".
По словам ди Никола, новый закон позволит "раскрыть истинную мотивацию" убийц – стремление к власти и подчинению жертвы.
- Закон приняли на фоне громких дел об убийствах женщин, вызвавших массовые протесты. Среди них – убийство 22-летней студентки Джулии Чеккеттин в 2023 году. В 2024 году, по данным итальянской полиции, 106 из 116 убийств женщин были связаны с гендерными мотивами.
- Италия стала четвёртой страной ЕС, закрепившей юридическое определение фемицида, после Кипра, Мальты и Хорватии.