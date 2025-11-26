Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Италия ввела в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде

Марш протеста против насилия в отношении женщин, Милан, 22 ноября 2023 года
Марш протеста против насилия в отношении женщин, Милан, 22 ноября 2023 года

Парламент Италии единогласно одобрил закон, вводящий в уголовный кодекс отдельную статью о фемициде – убийстве женщины на почве ненависти к её гендеру, сообщает BBC News.

Согласно новому закону, фемицид будет наказываться пожизненным лишением свободы, а каждое убийство женщины по мотивам гендерной ненависти теперь будет регистрироваться как отдельная категория преступления.

Судья Паола ди Никола отметила, что трактовки таких преступлений как "деяний из-за ревности или безумной любви" искажают суть, поскольку используют "романтические, культурно приемлемые термины".

По словам ди Никола, новый закон позволит "раскрыть истинную мотивацию" убийц – стремление к власти и подчинению жертвы.

  • Закон приняли на фоне громких дел об убийствах женщин, вызвавших массовые протесты. Среди них – убийство 22-летней студентки Джулии Чеккеттин в 2023 году. В 2024 году, по данным итальянской полиции, 106 из 116 убийств женщин были связаны с гендерными мотивами.
  • Италия стала четвёртой страной ЕС, закрепившей юридическое определение фемицида, после Кипра, Мальты и Хорватии.
Детали мирного плана США
Embed
Детали мирного плана США

No media source currently available

0:00 0:21:56 0:00

Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG