Иван Сафронов решил не идти на сделку с ФСБ

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, решил не идти на сделку со следствием, рассказали его адвокаты на пресс-конференции в четверг, 1 июля.

"Если поначалу он в чем-то сомневался, боялся, и это было связано исключительно с тем, что человек попал в непривычную для себя ситуацию, сейчас человек для себя все решил. Он твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать никаких показаний, которые могли бы нанести кому-то ущерб, в том числе ему самому. Он твердо решил, что он будет биться", – рассказал адвокат Дмитрий Катчев. Адвокат добавил, что первый раз видит человека, который бы сохранил такое присутствие духа. "Рано или поздно любой человек, находящийся в этой ситуации, начинает сыпаться, ломаться, сомневаться, кто-то начинает сам уже верить в то, что он сам уже совершил какое-то преступление. Это не он", – сказал защитник Сафронова.

Следователь ФСБ Александр Чабан склонял Ивана Сафронова к признанию вины в обмен на звонок маме, писали "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Сафронова Дмитрия Катчева. Чабан во время очередных следственных действий предложил Сафронову пойти на контакт со следствием взамен на возможность позвонить матери прямо из кабинета следователя. "Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней", – рассказал Катчев. Сафронов отказался продолжать разговор со следователем Чабаном в тот день. "Иван сказал, что вот это [звонок матери в обмен на сотрудничество] он следователю не простит", – отметил адвокат. По словам Катчева, это был единственный раз, когда следователю удалось эмоционально задеть журналиста.

Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. На момент задержания он работал советником главы "Роскосмоса", но дело о госизмене касается годов, когда Сафронов был журналистом. Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений. Адвокаты Сафронова ожидают, что к концу лета завершится следствие.

Наиболее серьёзными проблемами российской журналистики стали прямая цензура, уголовное и административное преследование, вмешательство государства и собственников СМИ в редакционную политику. К таким выводам пришли социологи "Левада-центра", проведя опрос среди журналистов. С его результатами ознакомились "Открытые медиа", опрос представили на пресс-конференции по делу Сафронова.