Мосгорсуд продлил до 7 октября арест бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, сообщил корреспондент Радио Свобода из зала суда. Бывший военный корреспондент подозревается в государственной измене.

Срок его ареста истекал 7 июля. В этот день исполнится год с момента его задержания. В среду защита журналиста просила о замене ему меры пресечения на личное поручительство. Для этого она подготовила 230 ходатайств от журналистов и общественных деятелей — в дополнение к 447, собранным для суда в мае.

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Сафронов обвиняется в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве чешской внешней разведке в интересах разведки США. Все материалы по делу засекречены, следствие даже не сообщает ему и его адвокатам, что именно он, с точки зрения обвинения, передал иностранцам и кому именно.

Против одного из его адвокатов, — Ивана Павлова, — возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия. Журналисту следователь предлагал дать признательные показания в обмен на возможность позвонить матери, признанной свидетелем по его делу.

Сафронов свою вину не признаёт. Он и его коллеги увеерны, что его преследуют за его журналистскую работу, в "Коммерсанте" и "Ведомостях" он опубликовал ряд резонансных текстов. Из Роскосмоса он не уволен — глава госкорпорации в начале июня заявил, что надеется, что ситуация с его советником "разрешится", отметив, что у него "компетентная защита".