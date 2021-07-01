Сотрудники ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в спецслужбах. Это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС.

По словам источника, близкого к ФСБ, QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата этого ведомства: "Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства". В ФСО создан оперативный штаб, который решает вопросы с созданием единой базы привившихся сотрудников. "Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведет служба", — рассказал источник.

В Москве с 28 июня кафе и рестораны принимают только граждан, имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней.

Посещать мероприятия численностью больше 500 человек, так же можно только при наличии QR-кода. Столовые на предприятиях, в учебных заведениях, а также рестораны в гостиницах и отелях могут не переходить в "бесковидный" режим при условии, что они не будут открыты для посторонних. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий с 28 июня становится бессрочным. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе. Бумажные справки приниматься не будут.

В России с 1 июля началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших, сообщила пресс-служба министерства Минздрава. Проводить ее нужно спустя полгода после первой прививки. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител, пишет "Фармвестник".