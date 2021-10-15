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Ивану Сафронову в СИЗО запретили переписку

Иван Сафронов

Бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову, который уже более года находится в московском СИЗО "Лефортово" как обвиняемый по делу о госизмене, запрещена переписка. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По информации издания, следствие потребовало от администрации "Лефортово" не передавать Сафронову корреспонденцию. Родные журналиста, который в момент ареста летом прошлого года занимал пост советника главы "Роскосмоса", уже месяц не получали от него писем. Сафронов на суде о продлении меры пресечения 4 октября также сообщил, что до него перестали доходить письма.

Ранее Сафронов писал "Новой газете", что за время своего пребывания в СИЗО получил более 2000 писем и отправил более 1600.

По словам адвоката Сафронова, в августе следователь по его делу, полковник ФСБ Александр Чабан, направил руководству СИЗО письмо о необходимости изымать всю входящую и исходящую корреспонденцию журналиста. Сафронову сообщают, что на его имя поступили письма, но не передают их ему. Сестра Сафронова считает отказ в письмах актом давления. Сафронов также неоднократно пытался добиться разрешения на свидания и звонки родным, однако следователь и на эти просьбы отвечает отказом.

Иван Сафронов писал о российском оборонно-промышленном комплексе и о военных конфликтах. Обвиняют его в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии, причём о каких именно сведениях идёт речь, не известно – дело засекречено. Детали обвинения не известны даже самому Сафронову. Вину он не признаёт и утверждает, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Срок его содержания под стражей продлён до 7 января – тогда исполнится полтора года со дня его ареста.

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