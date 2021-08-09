Ивану Сафронову ужесточили условия содержания в СИЗО

Журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый по делу о государственной измене, передал через своих адвокатов, что ему ужесточили условия содержания в СИЗО "Лефортово". После выхода колонки Сафронова в газете "Ведомости" журналиста перевели в другую камеру, расположенную возле карцера.

Она, рассказал Сафронов, отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна обустроена сигнализация. В камере стали постоянно проводить обыски, а руководящий персонал постоянно просит его "не делать глупости", но не уточняет какие именно.

23 июля газета "Ведомости" выпустила колонку Сафронова, в которой он рассказал о работе следствия по делам о госизмене, а также сообщил, что не стал заключать досудебное соглашение со следствием. Спустя несколько часов после публикации материал исчез с сайта "Ведомостей", а сам сайт, как сообщили в издании, подвергся хакерской атаке. Через некоторое время доступ к сайту восстановили, но колонка Сафронова на него не вернулась.

Сафронов находится в СИЗО "Лефортово" с 7 июля 2020 года. На момент задержания он работал советником главы "Роскосмоса", но дело о госизмене касается годов, когда Сафронов был журналистом. Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Он вину не признаёт. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.

Сафронову не дают общаться с матерью уже почти год, ссылаясь на то, что она проходит свидетелем по его уголовному делу. В октябре 2020 года следователь Александр Чабан не разрешил Сафронову позвонить маме в ее день рождения, мотивировав это тем, что разговор "может быть использован обвиняемым для скрытого обмена информацией" или выполнения заданий иностранной спецслужбы против безопасности России. Позже журналисту также не разрешили поговорить по телефону с 12-летней племянницей.

Следователь склонял Сафронова к признанию вины в обмен на звонок матери. От сделки Сафронов отказался. "Следователь знает, как важно для Ивана общение с мамой, потому что до ареста он звонил маме 4-5 раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями", — рассказывал адвокат Дмитрий Катчев. Отец журналиста, Иван Сафронов-старший, погиб в 2007 году. Многие его коллеги считают, что он был убит.

Адвокат Сафронова Иван Павлов в апреле был задержан по обвинению в разглашении данных предварительного расследования. В качестве меры пресечения ему запретили общаться со свидетелями по его делу, пользоваться интернетом и телефоном.

В конце июля Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу Павлова, после чего они лишились возможности общаться друг с другом. Павлов остался представителем Сафронова.