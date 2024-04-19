Из AppStore в Китае удалены WhatsApp и Telegram

Корпорация Apple удалила из своего магазина приложений AppStore для пользователей в Китае мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, принадлежащие коропорации Meta, а также мессенджеры Telegram и Signal. Об этом в пятницу сообщили The Wall Street Journal и другие западные СМИ, в корпорации подтвердили удаление.

Утверждается, что приложения были удалены по требованию властей Китая, которые сослались на угрозу национальной безопасности. Как отмечает Reuters, это свидетельствует о растущей нетерпимости китайского правительства по отношению по крайней мере к некоторым зарубежным платформам для обмена сообщениями. Reuters отмечает, что другие продукты Meta, такие как Facebook и Instagram, на данный момент не удалены из AppStore в Китае.

Подробностей о том, почему китайские власти могли посчитать WhatsApp или Telegram угрозой для безопасности, нет. Политика Apple заключается в том, что корпорация следует законодательству стран, где она работает, даже если не согласна с ним. В прошлом такую позицию Apple критиковали в том числе российские оппозицинеры - после того, как корпорация соглашалась на требования Роскомнадзора и удаляла приложения из AppStore, как произошло например с приложением, посвящённым так называемому умному голосованию на выборах в Госдуму в 2021 году. В Китае в 2017 году Apple удалила из AppStore приложение газеты The New York Times.