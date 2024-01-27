Apple потребовала удалить подкаст "Привет, ты иноагент"

Сервис Apple Podcasts прислал создательницам подкаста "Привет, ты иноагент" письмо с просьбой удалить его по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщается в телеграм-канале подкаста.

В письме сервиса цитируется мнение Роскомнадзора, что подкаст содержит "информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России".

Удалять свой подкаст Соня Гройсман и Ольга Чуракова не собираются. "Эти требования — ни что иное как акт военной цензуры, и мы очень надеемся, что платформа не будет в таком участвовать", говорится в сообщении. Пока подкаст на площадке Apple доступен.

Чуракова и Гройсман полагают, что основная причина атаки Роскомнадзора на подкаст – его последний сезон "Сёстры", рассказывающий, какими российские солдаты возвращаются с войны в Украине и что ждёт их семьи.

В августе 2023 года подобные письма от Apple Podcasts получили "Медуза" и "Холод". Издания не стали удалять свои подкасты, после чего корпорация их убрала из доступа сама. Спустя два дня подкасты обоих СМИ вернули.

Ранее на этой неделе Apple уплатила антимонопольный штраф в российский бюджет – более одного миллиарда рублей.