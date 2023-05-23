Из колонии в Архангельске вышел бывший глава штаба Навального

В Архангельске из колонии вышел Андрей Боровиков - бывший руководитель штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент проекта Север.Реалии.

"Провожали всем СУСом", — первое что сказал Боровиков журналистам после выхода из колонии. СУС расшифровывается как "строгие условия содержания" в колонии общего режима.

В апреле 2021 года суд в Архангельске приговорил Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии за репост клипа Rammstein во "ВКонтакте". Он разместил его ещё в 2014 году. Активиста признали виновным по статье о распространении порнографии через интернет.

Дело возбудили усилиями местного жителя Александра Дурынина, который работал в Архангельске грузчиком и устроился волонтером в штаб Навального. Дурынин, судя по его показаниям из дела, нашел у Боровикова клип немецкой группы и отправился в местное управление МВД по борьбе с экстремизмом. Зимой 2020 года Дурынин пришел в штаб, предварительно надев на себя прослушку и скрытую камеру, и задал вопросы Боровикову об этом клипе.

Сам Боровиков отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип во ВКонтакте" опубликовали еще сотни человек. В июле 2021 года приговор активисту смягчили - до двух лет и трех месяцев колонии - из-за рождения у Андрея ребенка. В июне 2022 года суд в Архангельске отказал оппозиционеру в удовлетворении ходатайства о замене заключения на наказание, не связанное с лишением свободы.

Активиста в колонии несколько раз помещали в штрафной изолятор, в том числе за то, что он вынес из столовой кусок хлеба. Сам осуждённый пожаловался на условия содержания в ШИЗО и отсудил за это компенсацию. Ему, однако, выплатили только 5 тысяч рублей вместе 100 тысяч, которые он требовал.