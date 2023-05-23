Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Из колонии в Архангельске вышел бывший глава штаба Навального

Андрей Боровиков

В Архангельске из колонии вышел Андрей Боровиков - бывший руководитель штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент проекта Север.Реалии.

"Провожали всем СУСом", — первое что сказал Боровиков журналистам после выхода из колонии. СУС расшифровывается как "строгие условия содержания" в колонии общего режима.

В апреле 2021 года суд в Архангельске приговорил Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии за репост клипа Rammstein во "ВКонтакте". Он разместил его ещё в 2014 году. Активиста признали виновным по статье о распространении порнографии через интернет.

Дело возбудили усилиями местного жителя Александра Дурынина, который работал в Архангельске грузчиком и устроился волонтером в штаб Навального. Дурынин, судя по его показаниям из дела, нашел у Боровикова клип немецкой группы и отправился в местное управление МВД по борьбе с экстремизмом. Зимой 2020 года Дурынин пришел в штаб, предварительно надев на себя прослушку и скрытую камеру, и задал вопросы Боровикову об этом клипе.

Сам Боровиков отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип во ВКонтакте" опубликовали еще сотни человек. В июле 2021 года приговор активисту смягчили - до двух лет и трех месяцев колонии - из-за рождения у Андрея ребенка. В июне 2022 года суд в Архангельске отказал оппозиционеру в удовлетворении ходатайства о замене заключения на наказание, не связанное с лишением свободы.

Активиста в колонии несколько раз помещали в штрафной изолятор, в том числе за то, что он вынес из столовой кусок хлеба. Сам осуждённый пожаловался на условия содержания в ШИЗО и отсудил за это компенсацию. Ему, однако, выплатили только 5 тысяч рублей вместе 100 тысяч, которые он требовал.

  • В 2020 и 2021 году российские власти резко усилили давление на сторонников оппозиционера Алексея Навального. Сам политик был отравлен (соратники Навального и расследователи уверены, что это сделали российские спецслужбы), а по возвращении в Россию в январе 2021 года его отправили под стражу.
  • Созданный Навальным Фонд Борьбы с коррупцией в июне того же года объявили экстремистской организацией. Штабы Навального в российских городах прекратили работу, сотни его сторонников покинули страну.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG