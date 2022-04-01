В Архангельске приговор соратнику Навального оставили без изменений

Суд в Архангельске оставил без изменений приговор бывшему координатору местного штаба Навального (признаны в России экстремистскими организациями) Андрею Боровикову. Об этом сообщает корреспондент проекта Север.Реалии из зала суда.

Боровиков был осужден на 2 года 3 месяца по обвинению в распространении порнографии, которую следствие нашло в клипе группы Rammstein на песню Pussy.

Андрея Боровикова этапируют в СИЗО №4 "Белая гора". Его адвокат Алексей Кычин сказалСевер.Реалии, что не ожидал подобного решения, и защита будет его обжаловать. "С решением суда я категорически не согласен. По сути сегодня суд воспроизвёл тоже апелляционное постановление, что и в предыдущий раз, а это значит, что ни к одному из аргументов защиты суд не прислушался. Конечно мы будем продолжать обжаловать далее. Если честно, то я надеялся, что Андрей сегодня выйдет на свободу", - отметил адвокат.

Другой защитник Боровикова Илья Сидоров добавил, что считает решение суда незаконным и политически мотивированным.