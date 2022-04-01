В Архангельске приговор соратнику Навального оставили без изменений

Суд в Архангельске оставил без изменений приговор бывшему координатору местного штаба Навального (признаны в России экстремистскими организациями) Андрею Боровикову. Об этом сообщает корреспондент проекта Север.Реалии из зала суда.
Боровиков был осужден на 2 года 3 месяца по обвинению в распространении порнографии, которую следствие нашло в клипе группы Rammstein на песню Pussy.
Андрея Боровикова этапируют в СИЗО №4 "Белая гора". Его адвокат Алексей Кычин сказалСевер.Реалии, что не ожидал подобного решения, и защита будет его обжаловать. "С решением суда я категорически не согласен. По сути сегодня суд воспроизвёл тоже апелляционное постановление, что и в предыдущий раз, а это значит, что ни к одному из аргументов защиты суд не прислушался. Конечно мы будем продолжать обжаловать далее. Если честно, то я надеялся, что Андрей сегодня выйдет на свободу", - отметил адвокат.
Другой защитник Боровикова Илья Сидоров добавил, что считает решение суда незаконным и политически мотивированным.
- В апреле 2021 года Андрея Боровикова осудили на 2,5 года колонии общего режима по делу о распространении порнографии. Видео клипа Rammstein активист разместил на своей странице во "ВКонтакте" в 2014 году, но позже удалил. Впоследствии суд сократил срок заключения на три месяца - было учтено, что у Боровикова родился ребенок.
- В феврале этого года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
- До приговора за клип Rammstein, Боровикова оштрафовали на 4 тысячи рублей за репост клипа рэпера Децла на песню "Легалайз". Полиция нашла в нем пропаганду наркотиков. В январе активиста арестовали на 8 суток за пропаганду нацизма в ролике, который был опубликован во "ВКонтакте" семь лет назад. По версии полиции, на пятой секунде видео появляется человек, похожий на Адольфа Гитлера.
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