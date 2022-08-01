Из Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном

Из порта Одессы сегодня утром вышло первое за время войны судно с сельхозпродукцией в соответствии с подписанным в Стамбуле соглашением о возобновлении экспорта зерна из украинских черноморских портов. Это сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везёт 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Эту информацию подтверждают и данные сервиса MarineTraffiс, отслеживающего движение судов.

Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы.

Накануне украинские медиа сообщили о нескольких взрывах в Одессе.

По неофициальным сообщениям, сработала украинская ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание "Думская" написало, что было слышно четыре взрыва.

Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан безопасный коридор.

За погрузкой зерна будут наблюдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота. Военно-морские силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Также будут проверяться суда с зерном, идущие из Украины. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции.

Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.