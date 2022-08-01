Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Из Одессы вышло первое с начала войны судно с украинским зерном

Иллюстративное фото

Из порта Одессы сегодня утром вышло первое за время войны судно с сельхозпродукцией в соответствии с подписанным в Стамбуле соглашением о возобновлении экспорта зерна из украинских черноморских портов. Это сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везёт 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Эту информацию подтверждают и данные сервиса MarineTraffiс, отслеживающего движение судов.

Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы.

Накануне украинские медиа сообщили о нескольких взрывах в Одессе.

По неофициальным сообщениям, сработала украинская ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание "Думская" написало, что было слышно четыре взрыва.

Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан безопасный коридор.

За погрузкой зерна будут наблюдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота. Военно-морские силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Также будут проверяться суда с зерном, идущие из Украины. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции.

Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG