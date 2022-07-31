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Урожай украинского зерна может сократиться в два раза

Урожай украинского зерна в 2022 году может сократиться от обычных показателей в два раза, написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере. Конкретных данных он не привел.

"Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением", — написал Зеленский.

По данным Госслужбы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году составил 107 миллионов тонн. Украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала урожай в 2022 году на уровне около 66,5 миллионов тонн, уточняет РБК.

Из-за войны России с Украиной в заблокированных Черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан безопасный коридор.

29 июля Украина заявила, что приступила к отгрузке первой партии зерна в турецкий сухогруз в Черноморске.

По информации CNN Turk, первые суда с украинским зерном выйдут с украинской территории уже 1 августа и прибудут 3 августа в Стамбул. Конвой будет состоять из 16 судов. Затем груз отправится в Сомали, время в пути может занять до полутора месяцев.

Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.

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