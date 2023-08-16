Из Одессы вышло первое судно по открытому Киевом морскому коридору

Первое гражданское судно вышло из порта Одессы по временному коридору в Чёрном море, созданному после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Контейнеровоз "Йозеф Шульте" под флагом Гонконга держит курс на Босфор. По словам министра, судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года. На борту контейнеровоза находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие, написал Кубраков в фейсбуке.

10 августа ВМС Украины объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Одновременно судовладельцев предупредили о потенциальной опасности со стороны российского флота. После выхода Москвы из зерновой сделки Минобороны России признало военными целями все суда, следующие по Чёрному морю в порты Украины.

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами в поисках альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Для обеспечения безопасности этих маршрутов, США рассматривают "все потенциальные варианты, включая военные решения". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По плану, который поддерживают США, предполагается увеличение экспорта украинского зерна по Дунаю и через Чёрное море до 4 миллионов тонн в месяц к октябрю. Украинскую сельхозпродукцию таким путём будут доставлять в порты Румынии и оттуда отправлять покупателям по всему миру.

Этот маршрут, как отмечает издание, медленнее и дороже, но он может стать альтернативой черноморскому коридору на случай, если Москва не вернётся к соглашению о вывозе украинского зерна из черноморских портов.

По словам собеседников издания, параллельно с обсуждением альтернативных маршрутов предпринимаются усилия по возврату России в так называемую зерновую сделку до сентября, когда в Украине начнёт накапливаться зерно нового урожая. В частности, по словам неназванных дипломатов, оказывается давление на президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступал посредником при подписании соглашения год назад.

В то же время в конце июля источники The Wall Street Journal сообщали, что Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах вокруг возобновления зерновой сделки.