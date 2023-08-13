Российский корабль выстрелами остановил сухогруз в Чёрном море

Российский патрульный корабль "Василий Быков" утром 13 августа открыл предупредительный огонь в Чёрном море, требуя остановиться от сухогруза "Шюкрю Окан" под флагом Палау.

Судно следовало в украинский порт Измаил, говорится в заявлении российского министерства обороны. Российский корабль требовал от него остановиться для досмотра. После того как капитан не отреагировал, "Василий Быков" совершил предупредительные выстрелы.

Судно было досмотрено и продолжило путь. Согласно трекинговому сервису Marine Traffic, оно поменяло порт назначения и теперь следует в Румынию. Сухогруз вышел из порта Халкиды в Греции.