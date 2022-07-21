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Из пасти медведицы вынули застрявшую банку из-под сгущёнки

Специалисты успешно удалили банку из-под сгущёнки из пасти белой медведицы. Накануне она, исхудавшая и обессиленная, пришла в заполярный посёлок Диксон Красноярского края. Вскоре медведицу вернут в её естественную среду обитания. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Днём 21 июля специалисты на вертолёте вылетели в Диксон на помощь медведице. Животное обездвижили, вынули из пасти застрявшую металлическую банку и обработали язык, на котором было множество порезов.

"Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты – кожа на поверхности повреждена", – пояснил ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, принимавший участие в спасении медведицы.

Радионова уточнила, что через несколько дней молодую медведицу отвезут за 60-100 километров от Диксона в её естественную среду обитания и оставят ей три мешка рыбы на первое время. "Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо", – пообещала Радионова.

  • На Земле осталось не более 31 тысячи белых медведей. Для охоты, отдыха, спаривания и материнских берлог им необходим морской лёд. Из-за глобального потепления площадь арктических льдов уменьшается, что ставит белых медведей под угрозу вымирания. В поисках еды животные всё чаще приходят в населённые пункты. Также медведям угрожают браконьерство и загрязнение арктической природной среды.

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