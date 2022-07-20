В Диксон пришёл медведь с застрявшей банкой сгущёнки во рту

В один из самых северных населённых пунктов России – посёлок Диксон Красноярского края – пришёл молодой белый медведь. В его пасти застряла металлическая банка сгущёнки. На помощь обессиленному зверю вылетают ветеринары из Москвы. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, на пост которой обратила внимание "Би-би-си".
"Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", – написала Радионова. По её словам, медведя придётся обездвижить, чтобы удалить банку. Разрешение на это уже выдано. Сегодня, в среду, в Диксон вылетят московские ветеринары.
Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре была создана в ноябре 2019 года. В её состав вошли специалисты из научных институтов, Московского зоопарка, WWF и Росприроднадзора. Группа занимается конфликтными ситуациями и реабилитацией осиротевших детёнышей белого медведя. С каждым годом группа рассматривает всё больше конфликтных ситуаций с белыми медведями. Из-за увеличения присутствия человека в Арктике и потепления климата дикие животные всё чаще выходят к людям.
- На Земле осталось не более 31 тысячи белых медведей. Для охоты, отдыха, спаривания и материнских берлог им необходим морской лёд. Из-за глобального потепления площадь арктических льдов уменьшается, что ставит белых медведей под угрозу вымирания. Также медведям угрожают браконьерство и загрязнение арктической природной среды.
- Белый медведь занесён в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. На территории России охота на белого медведя запрещена с 1956 года. За убийство медведя предусмотрено лишение свободы до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей.
- Белый медведь – один из крупнейших хищников. Его длина может достигать трёх метров, высота в холке – 1,6 метра, вес – 600 килограммов. Во время бега белые медведи развивают скорость до 40 км/ч. В природе обычно живут не более тридцати лет.
- У белых медведей чёрная кожа, прозрачный (а не белый) мех и синий язык.
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