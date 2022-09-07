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Из плана уроков "Разговоры о важном" убрали все упоминания Украины

Министерство просвещения России обновило методические пособия и материалы к уроку "Разговоры о важном", который должен пройти в грядущий понедельник. Из плана занятий убрали все упоминания Украины и российского военного вторжения на её территорию. На это обратил внимание российский "Альянс учителей".

Согласно прежнему плану, 12 сентября ученикам старших классов должны были рассказывать о том, что война в Украине – это "проявление подлинного патриотизма", так как она была начата для защиты населения так называемых "ЛНР" и "ДНР", якобы подвергавшимся "издевательствам и притеснению со стороны киевского режима". По итогу этого урока, согласно методическим материалам, школьники должны были усвоить, что население так называемых "ЛНР" и "ДНР" это "русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию".

5 сентября телеграм-канал "Можем объяснить" обратил внимание, что с главной страницы сайта проекта "Разговоры о важном" были удалены ссылки на методические материалы для будущих уроков.

В обновленной программе "проявление подлинного патриотизма" школьникам предлагают показывать через творчество русских писателей. Так, например, в программе для 5-7 классов понятие "патриотизм" объясняется на примере стихов Сергея Есенина, а для 10-11 классов – через творчество авторов "боевого художественного слова" – Александра Твардовского, Алексея Суркова и Константина Симонова.

"Альянс учителей", который считал "Разговоры о важном" уроками пропаганды и призывал педагогов и родителей бойкотировать их, назвал изменение плана внеурочных занятий "общей победой всех, кто не молчал".

  • Еженедельные классные часы "Разговоры о важном" введены с этого учебного года для российских школьников с 1-го по 11-й класс. На них школьники должны были получать информацию в том числе о "спецоперации" в Украине (так в России официально называют военное вторжение). В методических материалах, опубликованных Министерством просвещения России в августе , вторжение преподносится как "помощь" русскому населению Украины, а действия российских военных – как примеры подвигов и воинской доблести.
  • В "Альянсе учителей" и движении "Мягкая сила" напомнили, что методички и инструкции от российских властей носят рекомендательный характер, родители могут отказаться от посещения их детьми таких уроков.
  • Закон "Об образовании" запрещает педагогам и образовательным учреждениям "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений".

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