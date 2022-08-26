Минпросвещения опубликовало методички для уроков патриотизма

Министерство просвещения России опубликовало методические материалы для проведения уроков под названием "Разговоры о важном", которые появятся в российских школах с 1 сентября. На это обратило внимание издание "Важные истории". На уроках, рассчитанных на школьников с первого по 11 класс, детям будут, в частности, рассказывать о войне в Украине, о патриотизме и любви к родине. Для этого в школах введут новую должность: советника директора школы по воспитательной работе. На разработку методичек был заключен контракт стоимостью 22 млн рублей.

В качестве примеров служения отечеству и воинских подвигов учителям предлагается приводить истории российских военнослужащих, участвующих в войне в Украине. По мнению авторов методических материалов, до школьников важно донести, что Россия оказывает братскую помощь русским людям в Донецкой и Луганской областях, которых притесняли украинские власти.

Для подготовки учителей к проведению "Разговоров о важном" Минпросвещения создал в Rutube проект "Классный марафон" с видеолекциями. В них участвовали не только педагоги, но и государственные чиновники.

Некоторые учителя, ответившие на вопросы издания "Важные истории", считают позитивным воспитание у детей патриотизма как такового, но критикуют методички Минпросвещения как "казённые" и скучные. Они также недовольны, что "Разговоры о важном" будут проходить в формате классного часа, то есть создавать для них дополнительную нагрузку сверх учебного плана.

Закон "Об образовании" Российской Федерации запрещает педагогам и образовательным учреждениям "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений".

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