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В Екатеринбурге мать добилась для сына отвода от уроков пропаганды

В Екатеринбурге мать школьника добилась от школы разрешения сыну не посещать уроки "Разговоры о важном", которые многие считают уроками пропаганды. Она написала классному руководителю своего ребенка письмо, в котором четко обозначила свою антивоенную позицию. Екатеринбурженка подчеркнула, что классные часы "Разговоры о важном" являются рекомендованными, но не обязательными, и заявила, что ее сын не будет посещать эти уроки.

Как сообщает телеграм-канал "Утро февраля", классный руководитель ученика переговорила с администрацией школы и подтвердила, что ребенок может не посещать уроки "Разговоры о важном".

Классные часы под названием "Разговоры о важном" внедрены в российских школах с начала этого учебного года. На них школьники должны получать информацию в том числе о "спецоперации" в Украине (так в России официально называют военное вторжение). Многие считают "разговоры о важном" пропагандистскими уроками: в методических материалах, опубликованных Министерством просвещения России, вторжение преподносится как "помощь" русскому населению Украины, а действия российских военных - как примеры подвигов и воинской доблести.

Российский "Альянс учителей" и движение "Мягкая сила" выступили с призывом к учителям и родителям школьников бойкотировать уроки "Разговоры о важном". В частности, они подчеркнули, что такие уроки не входят в учебную программу и относятся к внеклассной деятельности, а значит, являются рекомендованными, но не обязательными.

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