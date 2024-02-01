Из разрушенного дома в Ростове не разрешают забрать животных

В Ростове-на-Дону из дома, в котором рухнул подъезд, не разрешают забрать питомцев. Животные остаются в здании без еды и воды пятый день.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился утром в воскресенье, 28 января. Никто не пострадал, всех жильцов эвакуировали. По факту обрушения возбудили уголовное дело. Выяснилось, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2020 году.

В здании остаются как минимум 16 животных: кошки, собаки и одна ящерица. Их список отправили в МЧС, но ведомство пока не разрешает эвакуировать животных, пишет волонтёрская группа. Дом оцеплен.

Сегодня ночью, 1 февраля, в крупном ростовском чате появилось сообщение "от подписчицы", что питомцев могут забрать их опекуны – при предъявлении документов на квартиру и ключей. Однако утром выяснилось, что в дом по-прежнему никого не пускают.

Ростовчане готовы выйти на пикет с требованием спасти животных.