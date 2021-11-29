Из России депортировали преподавателя СПбГУ Майкла Фриса

Преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, гражданин США Майкл Фрис уволен и депортирован из России, сообщает сообщество факультета в соцсетях.

Фрису запрещено возвращаться в страну до 2026 года, пишет "Фонтанка". По данным издания, его депортировали по решению ФСБ за участие в деятельности нежелательной организации: в Петербургском университете он курировал академический обмен с Бард-коллеждем.

Согласно информации с сайта СПбГУ (страница уже удалена, но осталась кэшированная копия), Майкл Фрис преподавал английский язык в Калмыцком государственном университете, получил степень магистра по российским и евразийским исследованиям в Европейском университете в Петербурге, а также степень магистра на факультете свободных искусств и наук СПбГУ.

Одна из студенток Фриса пишет, что в России у американца остались жена и ребёнок, он прожил в стране 10 лет. На сборы преподавателю дали двое суток.

В июне 2021 года Генпрокуратура России признала деятельность американского университета Бард-колледж "нежелательной" и "угрожающей основам конституционного строя и безопасности" страны.