США выдали России осуждённого за киберпреступления россиянина

США депортировали в Россию программиста Алексея Буркова. В Соединённых Штатах он был осуждён на девять лет тюрьмы по обвинению в создании вредоносного программного обеспечения.

Как сообщили в МВД, сразу после прилёта в Москву полицейские задержали россиянина. В России его обвиняют в изготовлении и сбыте банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов финансовых учреждений. По данным полиции, незаконными действиями Бурков занимался в период с 2008 по 2015 годы.

Буркова задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до это приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Через некоторое время её помиловал президент России.

В 2020 году Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы. Ранее Бурков признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. Остальные три пункта обвинения с Буркова сняли. Недавно Вашингтон решил отправить россиянина в Москву.