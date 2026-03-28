Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов

Компания Apple удалила из российского сегмента App Store несколько популярных VPN-клиентов: Streisand, V2Box и v2RayTun. Также больше недоступно приложение "Happ – Proxy Utility", сообщает "Код Дурова".

Отмечается, что уже установленные приложения продолжат работать, но перестанут получать обновления.

Разработчики v2RayTun опубликовали письмо, которое, как утверждается, они получили от Apple. В нем сказано, что приложение было удалено по требованию Роскомнадзора, так как оно содержит "контент, который является незаконным в России".

Это не первый случай удаления VPN-клиентов из российского App Store по требованию Роскомнадзора. В сентябре 2024 года проект GreatFire выяснил, что из российского App Store были удалены 98 VPN-приложений.

Кроме того, в 2024 году Apple также удалила приложения Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Север.Реалии и телеканала Настоящее время. Роскомнадзор уведомил Apple, что приложения содержат информационные материалы организации, деятельность которой запрещена на российской территории. Радио Свобода попало в России в список "нежелательных" организаций.