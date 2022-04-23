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Из учебников "Просвещения" требуют убрать упоминания Киева и Украины

Учебник по истории России, выпущенный издательством "Просвещение"

Сотрудники издательства "Просвещение" получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на трех редакторов издательства.

Распоряжение было озвучено на "конфиденциальной встрече" с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось "почиркать около 15%" текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.

Например, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, еще несколько лет назад редакторам настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь они должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.

"То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора", – цитирует "Медиазона" одного из сотрудников издательства.

По словам редакторов, сложнее всего тем, кто работает над учебниками по истории, так как не упоминать Украину и Киев без ущерба для содержания "просто невозможно".

"Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя", – описывает один из сотрудников.

Планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательство выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия "откровенно намекает" на это.

Увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить за любое проявление антивоенной позиции: подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестных акциях. По данным источников "Медиазоны", ранее один из редакторов отдела исторической литературы лишился работы за политическое высказывание в фейсбуке.

  • До 1991 года "Просвещение" было главным учебно-педагогическим издательством СССР, однако затем утратило монополию на выпуск учебников. У госиздательства появилось несколько крупных конкурентов среди частных компаний. В 1990-х и начале 2000-х выбор учебных пособий для школьников определяли сами учителя, закупали их чаще всего на деньги родителей, а государство лишь вело перечень рекомендованной литературы.
  • В 2011 году основатели издательской группы "Олма" Владимир Узун и Олег Ткач приватизировали "Просвещение"; инвестором выступил миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют другом Владимира Путина. В 2013-м бизнесмен возглавил совет директоров и стал совладельцем "Просвещения".
  • "Просвещение" купило несколько конкурирующих издательств, объем госзаказа у него вырос с трех до девяти миллиардов рублей, а выручка увеличилась в два раза – с восьми до 16 миллиардов. Издательство получает почти 80% государственных денег, которые направляются на закупку учебников, писала "Медуза".

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